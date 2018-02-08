القاهرة – وكالات: أكدت مصر والسودان، على ثوابت العلاقات بينهما، واتفقتا على تعزيز المصالح المشتركة، واحترام الشؤون الداخلية والحفاظ على الأمن القومي لكلا البلدين.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في مؤتمر مشترك مع نظيره السوداني إبراهيم غندور، عقب الاجتماع الرباعي الذي ضم وزيري خارجية ورئيسي مخابرات البلدين بالقاهرة أمس، أنه تم الاتفاق على أهمية التعاون البناء في مجالات مياه النيل، وتعزيز التشاور في القضايا الإقليمية، وتعزيز التعاون بإقامة صندوق ثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، مشددا على التأكيد في البيان المشترك، على منع التراشق الإعلامي، ورفض أية إساءات، وتعزيز التعاون العسكري والأمني، مؤكدا أن العلاقات بين مصر والسودان قوية ومتينة.

من جانبه، أعلن وزير خارجية السودان، إبراهيم غندور، الاتفاق على اجتماع ثلاثي بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، لمناقشة ملف سد النهضة في السودان قريبًا، مؤكدا أن الطريق مفتوح لعودة سفير بلاده للقاهرة قريبا جدا، ونافياً النية لتحويل جزيرة سواكن لقاعدة عسكرية تركية.

في غضون ذلك، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مواطنيه، إلى ضرورة الحرص على كل نقطة مياه، مشددا خلال مشاركته أمس، الاحتفال بباكورة انتاج المرحلة الأولى من مشروع المائة ألف فدان القومي للزراعات المحمية “الصوبات”، والتي يعادل انتاجها نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية، بقاعدة محمد نجيب العسكرية بمحافظة مطروح شمال غرب مصر، على ضرورة التحرك بمسؤولية وجدية، للتأكد من عدم إهدار أي نقطة مياه.

ميدانيا، أنقذ الجيش المصري، أمس، 12سائحا من الغرق، بعد نشوب حريق بمركب سياحي بالبحر الأحمر، بينما شهدت أطراف مدينة العريش بسيناء، حالة تأهب غير مسبوقة، رجحت مصادر أن تكون بداية عملية عسكرية، لافتة إلى أنها تأتي مع دخول اليوم السابع لعملية دعا لها الرئيس السيسي، لإخلاء خمسة كيلومترات من محيط حرم مطار المدينة.

من جانبها، نفت جماعة “الإخوان”، إجراء اتصالات أو مفاوضات مع نظام الرئيس السيسي مؤخرًا، واصفة مايتداول بشأن صفقات، يتم بموجبها إطلاق سراح قياداتها بالسجون مقابل اعتزال السياسة، بأنها “مصالحات وهمية، ومحاولة لإلهاء الشعب”.

بدوره، اتهم الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، السلطات المصرية بالمسؤولية عن الهجوم الذي تعرض له قرب منزله، ملمحا الى أن توقيت الهجوم كان مقصودا، حيث كان في طريقه لتقديم طعن رئيس الأركان الأسبق سامي عنان، ضد قرار استبعاده كمرشح محتمل للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، وواصفا أساليب قمع المعارضة بأنها أصبحت أكثر عنفا.

على صعيد متصل، أعرب البرلمان الاوروبي أمس عن القلق الشديد، ازاء تقارير انتهاكات حقوق الانسان، داعيا في بيان السلطات المصرية لاعادة النظر باحكام الاعدام، وانهاء اعمال العنف والتحريض وخطاب الكراهية.

قضائيا، أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة قيادات “الإخوان”، يتصدرهم المرشد محمد بديع، إلى 19 فبراير الجاري، في قضية أحداث مكتب الإرشاد، بينما عاقبت محكمة جنايات الجيزة 13 متهما بإعادة محاكمتهم، بأحكام تراوحت بين الحبس سنة والسجن ثلاثة سنوات، وأيدت محكمة النقض، سجن نجل شقيق الرئيس الأسبق المحسوب على “الإخوان” محمد مرسي، خمس سنوات.