كتب – عبدالله عثمان:

كشف مدير دائرة الصيانة في مصفاة الاحمدي في شركة البترول الوطنية المهندس احمد اسماعيل دشتي ان المصفاة عادت الى الطاقة التكريرية الكاملة اخر شهر فبراير الماضي عقب انتهاء الصيانة الدورية الشاملة، مقدرا الطاقة التكريرية للمصفاة في الوقت الراهن ب 440 الف برميل برميل يوميا وهي الطاقة التكريرية الطبيعية المعتادة لها.

واضاف دشتي في تصريح لـ”السياسة” ان عمليات الصيانة لكافة الوحدات انتهت يوم 26 فبراير الماضي وعليه عادت عمليات الانتاج لسابق عهدها في المصفاة، مشيرا الى ان اخر وحدتين عادت للانتاج 28 الشهر لتكتمل بذلك كافة الوحدات التي تمت عليها الصيانة وتعود الطاقة التكريرية للمصفاة لوضعها الطبيعي.

وقال: ان الطاقة التكريرية لمصفاة ميناء الاحمدي انخفضت خلال فترة الصيانة بواقع 120 الف برميل يوميا جراء عمليات الصيانة الدورية،موضحا ان تلك الانخفاضات لم تؤثر مطلقا على عمليات التصدير الى عملاء الكويت بالخارج نظرا للتنسيق المسبق مع قطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول، مشيرا الى ان المصفاة تتخذ عدد من الخطوات الاحترازية قبيل البدء في عمليات الصيانة بتخزين كميات اضافية من المنتجات البترولية في الخزانات.

واكد دشتي ان دائرة الصيانة والعمليات في المصفاة قامت خلال الاسبوع الاخير من الصيانة بعمليات التشغيل الامن للوحدات وتجري المنتجات في من الوحدات،مؤكدا ان منتجات المصفاة لا تحول الى التخزين او التصدير الا عقب اجراء فحص شامل وتدقيق كبير من قبل العمليات على كافة المنتجات التي تصدر الى الخارج للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات العالمية للمنتجات.

واكد الحرص على وجود متابعة دقيقة ورقابة فعالة من قبل فريق العمل لضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد سلفا لأعمال الصيانة والقيام بكافة الاعمال المطلوبة بدقة مع الوضع في الاعتبار جميع معايير السلامة والصحة والبيئة لتوفير القدر الأكبر من الأمان للعاملين، مشددا على حرص شركة البترول الوطنية على الالتزام بقواعد الأمن والسلامة لضمان تنفيذ الأعمال المطلوبة بسلامة من دون وقوع حوادث.