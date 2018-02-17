مصلون يطردون خطيباً حوثياً من منبر مسجد بصنعاء

صنعاء – وكالات:

تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن مقطع فيديو لعملية طرد خطيب جمعة موال لجماعة الحوثي من على منبر مسجد هائل سعيد أنعم بصنعاء، حيث هتف المصلون بصوت واحد «اخرج خربتوا البلاد لا نريد صرختكم».

وأظهر أظهر حجم الرفض الشعبي الذي تتلقاه الجماعة، ما يعكس حالة التخبط التي تعيشها في المرحلة الحالية.

والحادثة ليست الأولى، حيث سبقها قيام المصلين بالخروج من المسجد منذ نحو العام، حينما فرضت ميليشيات الحوثي خطيبها على المصلين بقوة السلاح كغيرها من العديد من المساجد في مدينة صنعاء عبر فرض أئمة موالين لها، وإلزام الناس بإطلاق الصرخة الحوثية بعد كل صلاة.

يشار إلى أن مسجد هائل يعد من المساجد الكبيرة في صنعاء، واشتهر بتقديمه لحلقات الذكر وتكريم حفاظ القرآن برعاية من عائلة المرحوم هائل سعيد أنعم، الذي فرضت ميليشيات الحوثي السيطرة عليه بقوة السلاح كغيره من الأوقاف والمساجد التي بناها فاعلو الخير.