مطار دبي يغلق المدرج الجنوبي 45 يوماً في 2019 لتنفيذ أعمال تطوير

دبي – رويترز:

أعلنت مؤسسة مطارات دبي المشغلة لمطار دبي الدولي، أمس، ان المطار الاكثر ازدحاما في العالم من حيث عدد المسافرين على الرحلات الدولية، سيغلق أحد مدرجيه لمدة 45 يوما، لتنفيذ أعمال تطوير وهو ما سيخفض مؤقتا طاقته الاستيعابية.

وأضافت المؤسسة في بيان، ان المدرج الجنوبي سيغلق في الفترة من 16 أبريل، الى 30 مايو من العام 2019، لتنفيذ أعمال اعادة رصف وتجديد الاضواء الارضية وأعمال أخرى في البنية التحتية.

وذكرت مؤسسة مطارات دبي، ان الطاقة الاستيعابية للمطار ستنخفض بشكل كبير نظرا للاغلاق المؤقت للمدرج، وسيكون على شركات الطيران تقليص عملياتها خلال فترة الاغلاق.

وعلى الرغم من ذلك، أفادت المؤسسة، ان الناقلات سيكون بمقدروها استخدام مطار دبي الثاني وهو مطار ال مكتوم الدولي الذي يبعد بنحو 60 كيلومترا.

ويتوقع المطار زيادة عدد المسافرين 2.4 في المئة هذا العام الى 90.3 مليون مسافر.