دعت فعاليات أميركية وناشطون، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى دعم حراك الشعب الإيراني نحو التغيير.

وذكر موقع “إيلاف” الالكتروني، إن المشاركين في ندوة نظمها نادي الصحافة الأميركية بواشنطن، تحت عنوان “انتفاضة إيران: مناشدة لتغيير النظام، الخيارات السياسية للولايات المتحدة”، سلطوا الضوء على أهمية دعم انتفاضة الإيرانيين الحالية ضد النظام، وضرورة دعم الإدارة الأميركية لتطلعات الإيرانيين نحو التغيير.

وتحدث في الندوة التي أدارها المدير العام في الخارجية الأميركية للشؤون السياسية والعسكرية، في عهد الرئيس جورج بوش، لينكولن بلومفيلد، عمدة نيويورك سابقًا رودي جولياني، الذي أكد أن إنتفاضة إيران منظمة وواسعة، شملت 142 مدينة، وأظهرت أن الشعب الإيراني يطالب بإسقاط النظام الدكتاتوري، وأن على الإدارة الأميركية أن تقف إلى جانب الشعب الإيراني ونضاله من أجل تحقيق الحرية.

وشدد على أن نظام الملالي هش للغاية، ويقابله بديل ديمقراطي قدم ثمنًا باهظًا من أجل الحرية، ومنه 120 ألف ضحية، هو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، وقوته المحورية منظمة “مجاهدي خلق”، التي ألزمت نفسها بميثاق الحرية والديمقراطية والحقوق المتكافئْة لجميع مكونات الشعب الإيراني.

كما شدد على أن الاحتجاجات التي عمّت إيران ليست عشوائية، وإنما منظمة بصورة جيدة، غير أنها كانت تواجه التحديات في 142 مدينة، وهذا يعني أن كل مدينة كبيرة في إيران شهدت انتفاضة مهمة بين 28 ديسمبر حتى السابع من يناير الماضيين، ثم إنها مستمرة حتى اليوم.

إلى ذلك، اعتقلت قوات التعبئة “الباسيج” 50 شابا وشابة في حفل مختلط، أقيم بمنطقة لواسان شمال طهران.

وقال مسؤول في قوات “الباسيج”، إنه “تم ضبط 400 زجاجة من الخمور والمشروبات الكحولية الأخرى”.

على صعيد متصل، اعتقلت السلطات الإيرانية 35 امرأة، حاولن حضور مباراة كرة قدم في ملعب بالعاصمة طهران.

وحاولت النساء حضور مباراة فريقي “الاستقلال” و”بيرسيبوليس”، يوم الخميس الماضي، لكن السلطات أعلنت احتجازهن بصورة مؤقتة، وقالت إنه سيطلق سراحهن عقب نهاية المباراة.

ووقعت الأحداث، أثناء حضور رئيس الفيفا جياني إنفانتينو في ملعب المباراة على هامش زيارته لإيران، وكان بصحبته وزير الرياضة الإيراني مسعود سلطاني فر.

وقال المتحدث باسم الداخلية الإيرانية سيد سالمان، إنه لم يتم إلقاء القبض على المشجعات النساء، لكن الشرطة نقلتهن إلى “مكان ملائم”.

من جهة أخرى، عثرت السلطات الإيرانية، عند جبل دنا، أمس، على الصندوق الأسود للطائرة التي تحطمت جنوب البلاد في شهر فبراير الماضي، ما أسفر عن مقتل 65 شخصا، والذي يحتوي على بيانات حاسمة للرحلة.