مطالب بمنح «هوكي الجليد الكوري» جائزة نوبل

دعت الأميركية أنجيلا روجيرو عضو المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية لترشيح فريق هوكي الجليد للسيدات الموحد للكوريتين الشمالية والجنوبية للحصول على جائزة نوبل للسلام.

وقالت روجيرو، التي سبق أن حصلت على ميداليات ذهبية في دورات الألعاب الأولمبية، لرويترز إنها ستطلب من الآخرين ترشيح الفريق الذي ضم 12 لاعبة من كوريا الشمالية التي لا تزال من الناحية الرسمية في حالة حرب مع كوريا الجنوبية.

وهذه هي المرة الأولى التي يخوض فيها فريق مشترك من الكوريتين منافسات الألعاب الأولمبية.

وقالت روجيرو بعد يوم من خوض الفريق الموحد مباراة في أولمبياد بيونغ تشانغ «أود أن يحصل هذا الفريق على جائزة نوبل للسلام».

وحصلت روجيرو على بطولة العالم لهوكي الجليد أربع مرات.