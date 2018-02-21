• نواب يجرون اتصالات لجمع أسئلتهم واقتراحاتهم ومداخلاتهم تحسباً لأي اجراء دستوري!

• الفضل: كثرة اللجان الموقتة أرهقت النواب وأثرت في عدم اكتمال نصاب اللجان الدائمة

• العنزي: أتعهد بانجاز تقريري “الجيش والتجنيس”وأتكفل بالانتهاء منهما في الجلسات المقبلة

• العازمي: لو حُلَّ المجلس الآن سيحاسب الشعب النواب بقوة وسيسقط الكثير منهم

كتب ـ رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

عبّر مصدر نيابي رفيع عما وصفه بـ”الاستياء البالغ من أداء اللجان البرلمانية في مجلس الأمة”، مؤكدا أن اللجان التي توصف عادة بأنها “مطبخ التشريعات” باتت تقريبا “شبه معطلة وخارج الخدمة” منذ مدة.

وقال المصدر: إن أغلب اللجان الدائمة والموقتة لم تعد تعقد اجتماعاتها بصفة أصلية في الآونة الأخيرة وتكتفي بالانعقاد بصفة فرعية نظرا لعدم توافر النصاب اللازم، جراء غياب النواب الذي بات ظاهرة متكررة، فيما هناك لجان لم تعد تجتمع اصلا،وهو الامر الذي تسبب بتأجيل احالة عدد لا بأس به من القوانين التي ينتظرها المواطنون، مؤكدا ان الظاهرة استفحلت وصارت تهدد ماكينة التشريع في المجلس بالشلل او التوقف التام.

واعتبر المصدر ـ الذي طلب عدم ذكر اسمه ـ ان الغريب في الامر ان الوزراء ورغم التزاماتهم ومسؤولياتهم التنفيذية يحضرون الاجتماعات في حين ان النواب منشغلون ـ على ما يبدو ـ بتوقيع المعاملات لناخبيهم، مشيرا إلى أن الأمر يشمل أغلب اللجان المهمة ولا يكاد يستثنى من ذلك إلا لجنة الميزانيات والحساب الختامي.

وذكَّر المصدر بالدعوة التي وجهتها لجنة الشؤون الخارجية الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد منذ أسابيع قليلة لبحث المستجدات الاقليمية والدولية،وحين حضر الخالد لم يجد سوى رئيس اللجنة حمد الهرشاني الذي استقبله وبادله السلام قبل أن يغادر، وفي لجنة الأولويات امس حضر وزيرا الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح والدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ولم يكن موجودا سوى رئيس اللجنة النائب احمد الفضل والنائب صلاح خورشيد.

وأشار المصدر إلى أن هذه الظاهرة قد تكون ناجمة عن شعور بـ”الاحباط” لدى بعض النواب، والتخوف من اجراءات دستورية قد تطال المجلس ألمح اليها،بل وتكهنوا بأن يكون ذلك في مارس المقبل رغم عدم توافر اي معطيات أو مؤشرات ترجح الذهاب بهذا الاتجاه.

وكشف عن اتصالات يجريها نواب للحصول على نسخ من الأسئلة البرلمانية التي وجهوها والاقتراحات بقوانين أو برغبات التي قدموها، بالاضافة الى مداخلاتهم خلال الجلسات، وهو اجراء يشبه “جردة حساب” لأداء النائب يقوم به عادة في ختام الفصل التشريعي أو في حال استشعار اجراء دستوري ما!

وكانت لجنة (الأولويات) قد بحثت خلال اجتماع فرعي عقدته أمس المواضيع المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمة، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ووزيرة الدولة لشؤون التنمية وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح.

وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الفضل في تصريح إلى الصحافيين: إن اللجنة حرصت على أن تكون المواضيع الحاصلة على موافقة الحكومة واللجان المختصة في المجلس هي التي تعرض أولا على جدول الأعمال، مبينا أنها ابتعدت عن كل الأمور التي عليها تحفظات او عدم موافقة.

وأوضح أن اللجنة لا تملك رفع الأمور محل الخلاف من جدول الأعمال، وإنما ستؤخرها فقط وتقدم المتفق عليها، مؤكدا أن اللجنة سيكون لها اجتماع آخر للتصويت على الشكل النهائي الذي يحال لرئيس مجلس الأمة ليعطي الموافقة النهائية عليه.

وأعلن عن تسلم اللجنة خلال الفترة الأخيرة سبعة مشروعات بقوانين أرسلت إلى اللجان المختصة لتكون لها الأولوية، وهناك تسعة مشاريع بقوانين أيضا في طريقها الى المجلس.

وبخصوص الاقتراحات النيابية،أوضح الفضل أن اللجنة أخذت بالمتفق عليه من الجانبين النيابي والحكومي، ولكن الترتيب النهائي يتخذ بالتصويت عند اجتماع اللجنة بنصاب كامل، مشيرا إلى أن كثرة اللجان الموقتة أرهقت النواب وأثرت في عدم اكتمال نصاب اللجان الدائمة.

من جهته قال الصالح في تصريح مقتضب :إن الحكومة أرسلت تسعة مشاريع بقوانين لمجلس الأمة خلال الفترة الماضية كان آخرها قانون تعارض المصالح وحسب ما فهمنا أن اللجنة التشريعية وافقت عليه،والحكومة كذلك موافقة عليه بالشكل الذي تقدمت به إلى المجلس.

في موازاة ذلك، تعهد رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي الإنتهاء من تقريري اللجنة بشأن تعديلات قانون الجيش وتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية في الجلسات المقبلة.

ولفت إلى أنه حضر اجتماع لجنة الأولويات حرصا على تقديم مناقشة القانون الخاص بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية خلال العام الحالي بما لا يزيد على أربعة آلاف شخص، مضيفا: سننتهي من القانونين في الجلسات المقبلة وأنا أتكفل بذلك.

في الاطار نفسه أعلن رئيس لجنة حقوق الانسان عادل الدمخي أن اللجنة ستجتمع اليوم بحضور النائبين د. جمعان الحربش ود. وليد الطبطبائي ـ بعد غياب دام أكثر من شهرين جراء سجنهما في قضية اقتحام مبنى مجلس الامة تنفيذا لحكم محكمة الاستئناف قبل أن تقرر “التمييز” اخلاء سبيلهما الى حين الفصل في الطعون.

بدوره قال النائب حمدان العازمي: لو تم حل المجلس الآن سيقف الشعب بقوة وسيحاسب النواب عبر صناديق الاقتراع وسيسقط الكثير منهم.

وأكد العازمي أن اكثر من نصف النواب الحاليين لن نراهم في المجلس المقبل اذا لم يلتفتوا الى التشريع وتمرير القوانين الشعبية، مشيرا إلى ان المجلس الحالي لا يعبر عن رأي الشعب فلا توجد قوانين شعبية ولا حلول للمشاكل التي يعانيها المواطن.

ورأى أن الحكومة نجحت في إظهار مجلس الأمة بصورة سيئة امام الشعب وانه مجلس خلافات وتصفية حسابات ولا يهدف الى مصلحة الشعب.