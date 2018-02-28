مطربات لبنان القديمات… يجمعهن كتاب

بيروت ـ رويترز:

على وقع ألحان أسرت القلوب وأغان خلبت وجدان المستمعين في أواسط القرن العشرين يسرد اللبنانيان محمود الزيباوي وأسعد مخول حكايات “نجمات الغناء في الاربعينات اللبنانية” في كتاب أخاذ يؤرخ لحقبة ثرية فنيا.

يقع الكتاب في 158 صفحة من القطع الكبير وهو من اصدار جمعية “عِرب” للموسيقى في بيروت بدعم من الصندوق العربي للثقافة والفنون “افاق”.

يأخذ الكتاب القارئ في رحلة ممتعة بين يوميات وأسرار وأجواء صعود كوكبة من أهم مغنيات أربعينات القرن العشرين في لبنان. وحرصا من صناعه على خلق حالة وجدانية مميزة لدى القارئ أرفقوا معه أربع أسطوانات مدمجة “سي.دي” تضم أغاني نادرة لنجمات الكتاب الاثنتي عشرة.

ويتناول الكتاب سيرة نور الهدى وصباح وسهام رفقي ونورهان ونهوند وسعاد محمد ونجاح سلام ونازك وزكية حمدان وحنان وأوديت كعدو وبهية وهبي التي حملت بعد اقترانها بالموسيقار توفيق الباشا اسم “وداد”.

واستكمالا لعرض الصورة الغنائية في حقبة الاربعينات يربط الكتاب بين نجاح هؤلاء الفنانات وملحنين لبنانيين كبار أسسوا للاغنية اللبنانية وارتبط اسمهم باسم نجمات الكتاب في طليعتهم نقولا المني وسامي الصيداوي وفيلمون وهبي وخالد أبو النصر وعبد الغني الشيخ ومحمد محسن.