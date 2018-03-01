معارضة جريئة لوحشية نظام الأسد من قلب دمشق

دمشق – الأناضول:
أطلق ناشطون سوريون في مناطق سيطرة النظام بدمشق حملة رمزية تظهر تضامنهم مع جيرانهم المحاصرين في الغوطة الشرقية.
وقالت الناشطة الحقوقية السورية سعاد خبية في منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، «أنت سوري؟، تعيش داخل مناطق النظام؟ تشعر بالعار لما يتهمك به النظام من دعوته لإبادة أهالي الغوطة وذبحهم والتخلص من شرورهم أطفالاً ونساء ورجال؟، تريد أن تفعل شيئاً ولا تستطيع بسبب قبضة النظام الأمنية؟، اكتب أربع أو خمس كلمات لدعم أهلك بالغوطة وصورها بالموبايل».
ولاقت الحملة تفاعلاً كبيراً من قبل نشطاء كتبوا عبارات على أوراق بيضاء صغيرة حملوها بأيديهم وصوروها في شوارع بأحياء دمشق.
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