معتقل غوانتانامو يمكنه استيعاب 25 موقوفا إضافيا

واشنطن – أ ف ب: أكد قائد القيادة العسكرية الأميركي في أميركا اللاتينية “ساوث كوم” كوريت تيد، أن معتقل غوانتانامو المثير للجدل يمكنه استيعاب 25 موقوفا اضافيا بسهولة، في حال قررت ادارة الرئيس دونالد ترامب احتجاز جهاديين آخرين فيه.
وقال “لدينا نحو 50 معتقلا في الوقت الحالي، وهذا العدد يمكن زيادته بشكل طفيف دون الاضطرار لزيادة الموظفين”.
وتابع “دون موارد اضافية، أقول بسهولة ان العدد يمكن زيادته ب25 شخصا، لكن أكثر من ذلك سيكون علينا زيادة عدد الحراس”.
ولدى سؤاله، بشأن ما اذا كان من الممكن ان يتم نقل جهاديين غير سوريين الى هذا السجن، ظل مبهما واكتفى بالقول “لسنا نحن من يقرر من سيُنقل الينا ونحن مستعدون لاستقبال اي كان”.
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