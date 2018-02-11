كتب – ناصر الفضلي:

أكد عبدالرزاق معرفي عضو النادي العربي ان مجلس الادارة يسعى الى تحصين موقفه ضد اي عقوبات مستقبلية قد تقع على النادي بسبب الشكاوي التي تقدم بها عدد من اللاعبين المحترفين سابقا وادت الى فرض عقوبات من قبل الفيفا على الادارة الموسم الماضي بالحرمان من التعاقدات، وهو ما يخشاه النادي مستقبلا.

وقال ان مجلس الادارة قام بزيارة الى لجنة التسوية في اتحاد الكرة صباح امس اجتمع خلالها مع الدكتور مشعل الربيع رئيس اللجنة بجانب العضو علي مروي والدكتور احمد خليل امين عام اتحاد اللعبة، واشار الى ان العربي قدم المستندات التي تدل على تسديده لما يزيد عن 90 % للمبالغ المستحقة عليه تجاه المحترفين وهم الاردني احمد هايل والسنغالي سنكاري والارجنتيني داميان والجزائري اكرم جحنيط، لافتا الى ان الخطوة جاءت في ظل شرعية لجنة التسوية المكلفة بادارة شؤون اتحاد كرة القدم واعتمادها من قبل الفيفا، في حين ان جميع الاجراءات في الموسم الماضي تمت في ظل ايقاف النشاط وضبابية الاجراءات مع الاتحاد السابق، مبينا ان العربي تلقى تطمينات من الدكتور الربيع بان اللجنة ستقوم بمخاطبة الفيفا من اجل المحافظة على حقوق النادي في ابرام اية صفقات جديدة الموسم المقبل.

مطر يقود تدريب الأخضر

وفي سياق متصل خاض الاخضر تدريبه امس تحت قيادة الوطني فاضل مطر والكرواتي بوجي مساعدي المدرب محمد ابراهيم في ظل غياب الاخير بسبب وعكة صحية مفاجئة المت به بعد مباراة فريقه التي كسبها امام الجهراء بهدف دون مقابل السبت الماضي، وادت الى غيابه عن التدريبين الاخيرين للاخضر، ومن المرجح بشكل كبير ان يقود ابراهيم الفريق في مباراته امام كاظمة الاربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري فيفا، كما بات من المستبعد لحاق اللاعب علي مقصيد في نفس الموقعة نظرا لانقطاعه عن التدريبات منذ فترة لظروف خاصة ومن المتوقع ان يعود مقصيد للتدريبات ابتداء من اليوم او غدا.

العبكل يؤكد صعوبة مواجهة السفير

من جانبه شدد مشعل العبكل المنسق الاعلامي للعربي على صعوبة مهمة فريقه في المواجهة المقبلة امام كاظمة بالرغم من خسارة الاخير برباعية نظيفة امام القادسية في الجولة الماضية، وقال انه لاشك في ان كاظمة سيلعب المباراة لمحو الصورة المتواضعة التي ظهر بها امام القادسية والفوز للظفر بالنقاط الثلاثة لتحسين مركزه ثم التقدم الى المنافسة على المراكز الثلاثة في جدول الترتيب، مبيننا ان البرتقالي ظهر بمستويات جيدة جدا في بداية الموسم وخسارته امام القادسية لا تعكس مستواه الحقيقي بالنظر الى ما يملكه من لاعبين قادرين على العودة في اي مباراة.

العربي وكاظمة في ستاد صباح السالم

قررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة نقل مباراة العربي امام كاظمة المقررة بعد غد من ستاد الصداقة والسلام الى ملعب صباح السالم بسبب اعمال الصيانة التي يخضع لها معقل السفير.