معسكرات خارجية لفرق “الطائرة” قبل الكأس

كتب – خالد العنزي:

بدأت فرق الكرة الطائرة، استعداداتها لبطولة كأس الاتحاد التي ستنطلق منافساتها يوم 12 من الشهر الجاري، حيث قدمت بعض الفرق طلب اقامة معسكرات خارجية استعدادا “للكأس” منها الكويت الذي طلب معسكرا خارجيا في تركيا أو قطر، وكاظمة في صربيا والقادسية في البحرين، والبطولة هي الثالثة هذا الموسم بعد “التنشيطية” التي حقق لقبها الكويت والدوري الممتاز الذي حصد لقبه كاظمة، وتتبقى بطولة آخيرة تقام بعد كأس الاتحاد هي كأس السوبر.

وكان العميد اول الفرق التي بدأت الاستعدادات المحلية منذ الاثنين الماضي بعد اجازة الاعياد الوطنية للكويت، حيث شهد المران الاول التزام جميع اللاعبين بالتدريب تحت قيادة المدرب التونسي خالد بلعيد.

وقال منصور الشمري مدير الفريق الاول، ان التدريبات تسير حسب الخطة التي وضعها المدرب بعد توقف دام اسبوع وركز خلالها على تقوية العضلات والجري لرفع مستوى اللياقة البدنية، وبين الشمري ان المعسكر الخارجي مهم جداً خاصة من الجانب التكتيكي واكتساب الخبرة اذا ما واجه الفريق فرق من المستوى الاول.

بدوره، بين صادق القطان مدير الفريق الاول لطائرة كاظمة، ان تدريبات الفريق انطلقت اول من امس بحضور الجميع باستثناء اربعة لاعبين غابوا لظروف خاصة هم مساعد المجمد وسلطان احمد وعبدالعزيز الشطي وضاري بسام.

وتابع: في تدريب اليوم سيكون العدد كاملاً، بعد عودة الغائبين، كما ان المدرب الصربي الكسندر يركز الفترة الحالية على تدريبات الحديد لتقوية العضلات وفكها ورفع مستوى اللياقة البدنية قبل الدخول بالجانب التكتيكي.

وحول المعسكر نوه القطان الى اهميته خاصة وان الفريق حقق منذ ايام بطولة الدوري وبحاجه للحفاظ على مستواه الفني لتحقيق الثنائية.

اما فريق القادسية فإنه ينتظر توفر الدعم المادي من الادارة لاقامة معسكر خارجي في البحرين قبل بدء منافسات الكأس.