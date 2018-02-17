معسكر داخلي لطائرتي “العميد” و”كاظمة”

كتب – خالد العنزي:

انخرط فريقا الكويت وكاظمة للكرة الطائرة، بمعسكران داخليان حتى موعد المباراة النهائية على لقب درع الدوري الممتاز والتي ستقام بعد غداً على صالة نادي الكويت، وكان العميد قد تأهل للممتاز بفوزه على العربي ضمن مباريات المربع الذهبي للدوري فيما تغلب كاظمة على القادسية.

ويقيم “الابيض” معسكره بفندق النخيل، فيما معسكر “البرتقالي” بفندق كراون بلازا.

من جانبه، قال التونسي خالد بلعيد مدرب طائرة العميد، ان المعسكر الداخلي فرصة مناسبة لتجميع اللاعبين بمكان واحد ليكون لديهم اكبر قدر من التركيز الذهني والبدني والتكتيكي، ولابعادهم عن اي شي قد يؤثر عليهم قبل المباراة النهائية.

واضاف: “نحتاج الى ان يكون الاداء امام كاظمة بنفس المستوى الذي قدمنا بالبطولة التنشيطية وبالدوري، خاصة وان كاظمة فريق محترم ولديه الامكانيات والخبرة والروح العالية التي اوصلته للقاء النهائي بعد عودة لاعبيه مشعل العمر ومساعد المجمد”.

بدوره، اوضح صادق القطان مدير الفريق الاول لطائرة كاظمة، ان معسكر الفريق بفندق كراون بلازا يسير حسب الخطة التي وضعها المدرب الصربي الكسندر، وتابع: يتدرب الفريق على فترتين صباحية ومسائية مع انتظام جميع اللاعبين، ويركز المدرب على رفع مستوى اللياقة البدنية والسرعة والانسجام والتفاهم بين اللاعبين خاصة في المباراة.