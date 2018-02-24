معصوم: العراق ليس طرفاً في أي صراع إقليمي

بغداد – أ ش أ: أكد الرئيس العراقي فؤاد معصوم أمس، أن بلاده ليسن طرفاً في أي صراع إقليمي، ولا بد أن يكون جزءاً فاعلاً في حل مشكلات وقضايا المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال معصوم وفداً إعلامياً سعودياً ببغداد.

من ناحيته، أكد رئيس البرلمان سليم الجبوري للوفد السعودي أول من أمس، أن العراق يسعى للعودة لدوره المحوري بالقضايا العربية، معرباً عن أمله مشاركة السعودية في إعادة إعمار العراق وتأهيل بناه التحتية.

وقال إن العراق يسعى بعد أن تمكن من القضاء على تنظيم «داعش» إلى تحقيق نمو اقتصادي يعزز مكانته الإقليمية.

وأضاف إن «تقوية أواصر العلاقات مع دول الجوار والمنطقة وفي مقدمها السعودية سيسهم في الإسراع في تحقيق الأهداف، وسيتيح الفرص أمام بلداننا في تحقيق مصالح ثنائية على مستوى التجارة والطاقة والاستثمار والثروات بمختلف صورها».

من جانبه، أعرب الوفد السعودي عن سعادته بزيارة العراق، آملين أن تتواصل اللقاءات الثنائية في مختلف المجالات لزيادة الترابط وتعميق أواصر الأخوة بين الشعبين الشقيقين.