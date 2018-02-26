كتب- ناصر الفضلي:

باشر الفريق الاول لكرة القدم بالنادي العربي تدريباته امس بعد راحة 48 ساعة منحها المدرب محمد ابراهيم للاعبين استعدادا لمواجهة التضامن بعد غد في الجولة الثالثة عشرة من دوري فيفا، علما ان ابراهيم كان قد منح الاخضر راحة يومين اثر المجهود البدني الكبير الذي بذلوه في مباراة السالمية وتوجوه بالفوز بهدفين مقابل هدف السبت الماضي ضمن منافسات المرحلة الثانية عشرة.

وبات الجهاز الفني يواجه معضلة دفاعية قبل مواجهة التضامن تتمثل في ازمة الاصابات التي ضربت العديد من اللاعبين مؤخرا وتحديدا المدافعين منهم وفي مقدمتهم احمد رحيل الذي تعرض لاصابة عبارة عن تمزق في وتر الركبة اثر احتكاكه بفد الرشيدي مهاجم السماوي، فيما اصيب جمعة العنزي اثناء لقاء فريقه في دوري الشباب تحت 19 سنة بشد عضلي قوي، اما عيسى وليد واحمد ابراهيم واحمد الخضر فيعانون من اصابات متفاوته منذ فترة ادت الى غيابهم عن مواجهات الفريق مع انطلاقة القسم الثاني للدوري والحال ينطبق على احمد الصراف وخلف احمد وهو ما يضع المدرب محمد ابراهيم امام خيارات محدوده في الخط الخلفي ومنها الاستعانة بجهود الايفواري كيتا في محور الدفاع ومحمد فريح كظهير ايمن وقد يلجأ الى اقحام علي مقصيد كدفاع ايسر، فيما يبذل الجهاز الطبي جهودا كبيرة لتجهيز احمد رحيل او احمد ابراهيم كمحور ثاني بجانب كيتا، على ان يتم التأكد من جاهزية اللاعبين الثلاثة اليوم.

من جانبه شدد مشعل العبكل المنسق الاعلامي للعربي على اهمية وصعوبة المباراة المقبلة امام التضامن وقال: يمر التضامن بافضل حالاته بعد تولي الصربي رادي مهمة تدريب الفريق منذ انطلاقة القسم الثاني للدوري وحقق نتائج لافتة منها انتصارين على النصر والجهراء واخيرا التعادل امام العميد المتصدر، لافتا الى المواجهة تتطلب تقديم جهودا مضاعفة من اللاعبين من اجل الخروج بنتيجة ايجابية تكفل للاخضر مواصلة الانطلاقة نحو المركز الثالث .

واضاف: لقد شكل تحقيق الفوز على السالمية دفعه معنوية كبيرة للاعبين واعضاء الجهازين الفني والاداري خصوصا انه جاء بعد سلسلة تعادلات امام القادسية وكاظمة ثم الخسارة امام الابيض وتلك النتائج لم تكن مقياسا لما قدمه العربي من مستويات امام المنافسين الثلاثة، حيث كان يستحق الخروج بافضل من نقطة التعادل بالنظر الى افضليته وعدد الفرص الضائعة خلال مواجهتي الاصفر والسفير تحديدا.