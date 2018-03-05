• الفيلي لـ “السياسة”: يحق للجنة طلب حضور أي موظف والمفترض استجابته

• أبل: من تطلبه اللجنة ملزم بالحضور ونسعى للتحقيق “إدارياً وفنياً”

• الشطي وبن سلامة: الاستدعاء غير قانوني لأن المجلس ليس جهة اختصاص

كتب – فارس العبدان ورنا سالم:

في موازاة تحديد لجنة الشؤون التعليمية البرلمانية آلية التحقيق في قضية وفاة الطالب عيسى البلوشي واعلانها استدعاء المعنيين في القضية بمن فيهم المعلمة الوافدة المتهمة بضرب الطفل، استغربت مصادر وزارة التربية استدعاء “موظفين” في الوزارة الى اللجنة باعتبارها سابقة تحدث للمرة الأولى، بينما أعلن محاميا المعلمة رفض موكلتهما الحضور الى اللجنة “الا باستدعاء من النيابة العامة”، في حين أكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي “حق اللجنة في طلب حضور اي موظف ومن المفترض استجابة السلطة التنفيذية لها من باب التعاون”.

فمن جهته، قال مقرر اللجنة التعليمية النائب خليل أبل في تصريح عقب اجتماع اللجنة انها “حددت آلية التحقيق بوفاة الطالب البلوشي لمباشرته الاسبوع المقبل على ان يكون تقريرها جاهزا خلال شهر واحد”، موضحا انه “سيتم الاثنين المقبل استدعاء المعنيين على مرحلتين، الأولى تشمل المعلمة ومديرة المدرسة ومشرفة الجناح ومن يمثل أولياء أمر الطالب واسرة الطالب، والثانية تشمل المسؤولين في وزارة التربية بدءا من مدير المنطقة التعليمية والوكيل المساعد للتعليم العام ووكيل الوزارة ووزير التربية”.

وشدد ابل على أن “من تطلبه اللجنة من المسؤولين للتحقيق معه ملزم دستوريا بالحضور امامها والرد على الاسئلة”، مؤكدا أننا نسعى للتحقيق في الجانبين الإداري والفني ولسنا معنيين بالجانب الجنائي لأنه مسؤولية السلطات القضائية.

بدوره، أكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي ان “لجان مجلس الامة وهي تبحث اي قضية من الممكن ان تطلب الاستماع لموظفين في الدولة وهذا ليس امرا غير عادي بل اعتيادي”، مشيراً الى انها “تملك الطلب من السلطة التنفيذية حضور الموظفين ومن المفترض منها الاستجابة واذا لم يستجب الموظف للحضور فإنه يخالف مسؤوليته، حيث ان ذلك من باب تعاون السلطتين”.

وقال الفيلي في رد على سؤال لـ “السياسة” حول طلب اللجنة التعليمية دعوة المعلمة الوافدة المتهمة بوفاة احد الطلبة “اننا لا نتحدث عن تحقيق بل بحث موضوع واللجنة تريد زيادة في المعلومات حول قضية معينة”، مضيفا انه “حتى في حالة غير الموظفين في الحكومة من حق اللجان عندما تبحث في موضوع معين دعوة اشخاص غير موظفين لتستمع لهم لكنها لا تستطيع الزامهم بل من حقها توجيه الدعوة لهم فقط”.

في المقابل، أكد مصدر تربوي مسؤول لـ “السياسة” ان “وزارة التربية مسؤولة عن الشق الاداري في القضية بعد ان تصدر النيابة العامة والقضاء القرار النهائي والفصل في القضية وبناء عليه ستتخذ الوزارة القرارات الادارية اللازمة بحق موظفي المدرسة ان ثبت تورطهم او ارتباطهم او تقصيرهم في حق الطالب مما تسبب في وفاته”.

وبين المصدر ان “قياديي الوزارة المطلوبين للتحقيق مضطرون للحضور بعد استدعائهم رسميا غير ان استدعاء المعلمة أمر مستغرب اذ لم يسبق حضور اي موظف من موظفي “التربية” اجتماعات لجان مجلس الامة”، لافتا الى ان الوزارة “أحالت ملف القضية بأكمله للنيابة العامة لكونها جهة اختصاص ولم تحل المعلمة للنيابة لتجريمها ومازلنا بانتظار قرار النيابة والقضاء لاتخاذ قرار نهائي في القضية بشكل عام”.

وشدد على ان “مجلس الامة مختص بالشق التشريعي فقط في هذه القضية ولجنة التحقيق البرلمانية يقتصر دورها على اصدار توصيات حول القضية من جوانبها كافة بما في ذلك اصدار تشريع جديد لتنظيم العمل والتعامل بين المعلم والطالب في المدارس”.

من ناحيتهما، أعلن محاميا المعلمة عبدالوهاب بن سلامة وفاطمة الشطي في تصريح عبر “السياسة” ان المعلمة “لن تحضر للتحقيق في مجلس الامة كما انهما لن يحضرا التحقيق ايضا الا بأمر من النيابة العامة”، وشددا على ان “دور مجلس الامة ينحصر في الرقابة والتشريع فقط والنيابة العامة هي المختصة بالتحقيق واصدار أوامر الضبط والاحضار والعقوبات ان وجد اي جرم”.

ورأى بن سلامة والشطي ان “استدعاء اللجنة التعليمية المعلمة غير قانوني خصوصا ان مجلس الأمة ليس جهة اختصاص، اضافة الى ان القضية مطروحة أمام النيابة العامة ومن المنتظر احالتها الى القضاء للفصل فيها باعتبارها صاحب الاختصاص في ذلك”، واعتبرا ان اللجنة “التبست عليها اختصاصاتها وتجاوزات صلاحياتها ومبدأ الفصل بين السلطات كونها تطلب اجراء تحقيق هو من اختصاص السلطة القضائية”.

وشددا على ان “مجلس الامة يقتصر دوره على الرقابة والتشريع، ومفهوم الرقابة يتعلق باعمال السلطة التنفيذية وليس الرقابة على اعمال المواطنين والوافدين”.