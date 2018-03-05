أقامت ثانوية أم الحكم بنت أبي سفيان بنات في منطقة العارضية جلسة حوارية بعنوان “معلم بضغطة زر” من اعداد وتقديم المديرة المساعدة للشؤون التعليمية مريم المزين، وذلك بحضور مراقب التعليم الثانوي، بالانابة علي الكندري ومديرة المدرسة سارة البدي وعدد من الطالبات.

وتحدثت المزين خلال الجلسة عن رسالتها بالحياة وعملها على تطوير نفسها والآخرين، كما سلطت الضوء على الانتماء الكبير غير المشروط لعشقها لوطنها، وفي الختام كرمت البري مريم المزين وشكرتها على هذه الجلسة.