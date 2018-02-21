معهد الاتصالات والملاحة احتفل بالأعياد الوطنية

برعاية وحضور نائب المدير العام لشؤون التدريب المهندس طارق العميري أقام المعهد العالي للاتصالات والملاحة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حفلاً بمناسبة ذكرى الأعياد الوطنية للبلاد وذلك على مسرح المعهد بالمجمع التكنولوجي بالشويخ. شهدت الاحتفالية حضور تقدمه مدير المعهد العالي للاتصالات والملاحة م.منذر الكندري ووكيل وزارة الإعلام المساعد للخدمات الإعلامية والإعلام الجديد يوسف مصطفى ومدير عام التطبيقي الأسبق د.حمود المضف ومساعد مدير المعهد العالي للاتصالات والملاحة م.مشعل النشيط ومدير مكتب العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم الهيئة فاطمة العازمي ومن مكتب الشهيد د.محمد المطيري، وكافة أعضاء الهيئة الإدارية بالمعهد وعدد كبير من قياديي الهيئة وطلبة المعهد العالي للاتصالات والملاحة.