مع السلامة

لاصرت بايعني اشوفك على خير

مع السلامه دام مابه سلامه

قلت انتهينا قلت لك خير يا طير

ماني اول شخص يخسر غرامه

امحذرك من قبلها الف تحذير

لعفتني بيعف قلبي هيامه

ماني بميت لا ولا احتاج تبرير

صح الله لسانك ووفركلامه

بسمعك حبكه وفكره وتصوير

وافهم عدل يامدعي بالفهامه

وجه الشعر ابيض ويحتاج تبرير

ودي تزينها القصيده علامه

ماضيك الاسود بذكره دون تقصير

كذا يكون بخده الشعر شامه

يصدق معي تعبير ويخون تعبير

ياضيعت الشاعر بوقت انسجامه

يمكن خطى دونك بالشعر مير

لو ماحترمتك للغرام احترامه

ماكان حبك غير بس طعنتك غير

علمتنيم عنى الندم والندامه

ماجاك مني اي زله وتقصير

كل ما خطيت اعاتبك ببتسامه

حسبي على الذكره اذا هبت عصير

ماعاد تنفع شرهتي والملامه

البال ظامي وقتها والحزن بير

خسرتك وهمي كسبت اهتمامه

محمد جارالله