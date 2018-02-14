اختار الفنان المصري هاني شاكر، الفنانة الجزائرية اميرة شرابي بطلة احدث اغنياته التي صورها فيديو كليب وطرحها بمناسبة “عيد الحب”.

الكليب بعنوان “وعد مني” وتم تصويره في احدى الفيلات مع المخرج نبيل مكاوي، في ثاني تعامل مع شاكر بعد كليب “هشكي لمين ياعين”.

“وعد مني” كلمات خلود ابو السعود ولحن احمد زعيم وتوزيع وانتاج تامر عبدالمنعم ونبيل مكاوي. واعربت شرابي عن سعادتها بالعمل مع شاكر في كليب “عيد الحب”، بعدما جمعت بينهما كواليس امتزجت فيها روح الحب والسعادة.

واميرة شرابي ممثلة جزائرية، التحقت بالمعهد العالي للموسيقى في الجزائر، وكانت بدايتها الفنية من خلال السينما عبر فيلم “الاكاديمية”، الذي لفت الانظار الى موهبتها، لتقوم بعدها ببطولة فيلم “تسعة”، اخراج ايهاب راضي، كما شاركت في مسلسل “العملية ميسى”، ومسلسل “اختيار اجباري” واخيرا مسلسل “ارض جو” امام النجمة غادة عبدالرازق، الذي عرض في رمضان الماضي.