تصدرت مبادرة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد بتسديد ديون الغارمين المسجونين من المواطنين والمقيمين منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” مكللة بالشكر والثناء والدعوات والتقدير الجم لسموه فيما دشن البعض هاشتاغ “شكراً- أبونا”- الغالي- صباح- الأحمد” وتبادرت التغريدات من صحافيين ومسؤولين وشخصيات في ذكر مناقب سموه وجانباً من صنائع المعروف التي عمت الافاق شرقاً وغرباً، مؤكداً ان سموه قلب حنون وقائد عظيم استحق لقب صباح المجد والفخر. وقائداً للعمل الانساني قولاً وعملاً … ويستحق الشكر بحجم السماء.

وطالب بعض المغردين بحملة كويتية خليجية عربية دولية لترشيح سمو الامير الشيخ صباح الاحمد لنيل جائزة نوبل للسلام مكافأة له على اعماله الانسانية فيما طالب اخرون بمبادرة مماثلة لحل قضايا البدون.

وفي هذا السياق قال وزير العدل وزير الاوقاف السابق د. فالح العزب “طوال فترة عملنا كانت توجيهات سموه واضحة ويأمرنا بتسهيل امور الناس خصوصا عندما اطلقنا “نبيهم يرمضون معانا” وهي نقطة في بحر عطاء سموه.

توجه النائب السابق علي العمير بالدعاء لسموه بالقول “جزاك الله خيراً يا أميرنا “من نفّس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفّس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة” نسأل الله لسموك العمر المديد والعمل السديد و نُزل الصالحين يوم الوعيد مبروك للسجناء فك الله عوقهم”

واعتبر محافظ الفروانية فيصل الحمود المبادرة لفتة ابوية كريمة وإنسانية من أمير الانسانية” .

وتوجه د.أحمد المنيس‏ بالدعاء لصاحب السمو قائلا: “جزاه الله خير صاحب السمو وأدامه ذخرا لهذا الوطن وجعله فى ميزان حسناته. نسأل الله له طول العمر ودوام الصحة والعافية”.

وطالب صاحب حساب وارف بحملة كويتية , خليجية , عربية , دولية , لترشيح سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد , حفظه الله , لنيل جائزة نوبل للسلام , مكافئة له على كل أعماله الإنسانية التي لا تحصى منذ تبوأه أول منصب في دولة الكويت منذ حوالي 70 سنة .

وابتهل المغرد مياح العنزي‏ الى الله ان يديم سمو الأمير ابا وقائدا ، وقلبا حنونا على الشعب ، ادامك الله اميرا للانسانيه وجعلها الله في ميزان حسناتك، افرحت قلوب الالاف من العوائل، ورفعت شأن الوطن والمواطن”.

واعتبر المغرد صلاح يوسف ان سمو الأمير رجل يعتبر قصة وحكاية تتلى على الأذهان فيفيد منها كل من يفكر بالعمل في السياسة وتولي المسؤولية، ليت الكتاب يخلدون اسمه بكتاب الانسانية في جميع الدول العربية.

وشكر صاحب حساب “كويتي حر” لسموه قائلا: شكرا بحجم السماء على إنسانيتك يا صاحب القلب الكبير.

وعبرت المغردة دانة الفيلچاوي عن مشاعرها قائلة: “دُمْت للكويتِ فخراً .. و للخليجِ ذِخراً .. و للعربِ عزاً … فيما اعتبر المغرد نجدي السبيعي ان اللي عنده مثل بوناصر يحب إيدينه مقلوبة.

وقال بندر الزعابة في تغريدته عساالله يطول بعمرك يااميرنا القائد الانساني فرحت الكويتين والمقيمين بتكفل مديونياتهم ياليت ياسيدي قضيه البدون.

وأكد صاحب حساب المفتش العام ان ابناء الشعب الكويتي لا يستطيعون ترجمة مشاعرهم الابوية التي تفوق الحروف والكلمات.. شكراً لك يا والدنا”.

وابتهلت المحامية وسمية الحمد ان يحفظ الله والدنا الغالي الشيخ صباح الاحمد وان يديم الامن والأمان على بلدنا الكويت.