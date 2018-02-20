أشاد مغردون بالمواقف الإنسانية لسمو الامير الشيخ صباح الاحمد بتسديد ديون الغارمين ومكرمة سموه لليتامى، معبرين عن املهم في ان يشملهم سموه بإسقاط قروضهم عبر “هاشتاغ” #نبيها-منك-يبو-ناصر-تسقط-القروض.

وقالت المغردة أم مشعل وزينب الكندري‏: والله في ريايل محبوسين ببيوتهم عشان لاينسجنون بسبب القروض، في حين قال صاحب حساب كويتاوي‏: ما خاب شعب قائدهم صباح الانسانية، واوضح أعتز بالطيب انه انا مواطن كويتي ماعليه قرض للأمانة ومثل ما احب الخير لنفسي احبه لغيري ان شاءالله اطيح قروضكم وامير الأنسانيه الله يمده بالصحه والعافيه مغرقنا بخيره الله يطول عمره.

وقال صاحب حساب الماركسي نصير الشعب‏: المواطن صار حلمه ان يشوف راتبه كامل بالحساب من غير تم خصم، في حين اوضح ابوراكان‏ انه باذن الله بتطيح شيخنا ماهو عجزان عنها يتبرع حق الدنيا كلها فالملاين والمليارات حنا اعياله ماراح ينسانا، واشار ابومستور‏: انا مواطن كويتي راتبي ٨٢٠ دينار متزوج وعندي ثلاث اطفال وخدامه والبنك قسطه ٣٠٦ دنانير والشقه ب٣٥٠ دينارا والخدامة ٨٠ دينارا الصافي من الراتب ٨٤ دينارا تكفا يا امير الانسانية حنا عيالك والله الزمن عذبنا وعساء الله يكتب لنا الخير.

ويقول عبدالله البلوشي‏: واحد معاشه ١٠٨٨ دينارا ويداوم قطاع خاص وايجار بيته ٣٥٠ دينار والبنك يخصم من القرض ٤٠٠ دينار وقسط السيارة ٢٠٠ دينار واجماليهم ٩٥٠ دينارا واللي يصفالي ١٣٨ دينارا وعندي زوجة وبنت والله حالتنا صعبة واحنا شعب مو ناقصنا شي فطلبناها منك يا بونا وانت كريم واحنا نستاهل.

ويؤكد المغرد بدران‏: انا مابي تسقطون عني القروض كل قروضي اخذتها علشان علاج بنتي لغاية مااقدر اخذ قروض ابي فقط تكملة علاج بنتي ١٣ سنه وانا اعالجها ومتبقي عمليتين ماقدرت اسويها تكلفتها تقريبا ٣٦ الف يورو تقريبا ١٣ الف دينار ما بي غيرها من الدنيا.

ويقول المغرد عبدالله حامد الخصيلي‏: ياشيخ نصف الشعب بالتاق سهران ينطر خــبر مفـرح وعنـدك حــلوله ياسيدي سمـوك للطـيب عنــوان صـباح الاحمد كل شيٍ يطــوله هو عـزنا هو شيخنا عالي الشان كل العـرب توقف فخـر من افعوله.

وأكد المغرد كويتي: ماذا سيحدث عند إسقاط القروض؟ تقل حالات الطلاق تقريبا بنسبه 70% و انتعاش السوق بانواعه وخاصة العقار وارتفاع معنوية الفرد لأدائه الوظيفي واقامة مشاريع شبابية وبالتالي انعدام البطالة بين الشباب.

ويقول المغرد سبحان الله: رجاؤنا بالله ثم فيك يا ابو الانسانية يا راعي الجود والخير ياصباح العز والفخر، بينما يقول المغرد ‘ مـحـمـد الرشيدي: بشهر فبراير شهر التحرير حررنا من القيود المالية العبء على عيالك جدا ثقيل يا #ابونا_صباح_الأنسانية كلنا عيالك.

وتقول المغردة أم علي أبل‏: نبيها عيدية منك ياشيخنا للعيد الوطني إسقاط القروض ربي يطول بعمرك إنت كريم واحنا نستاهل.

وأكد المغرد أ.سلطان العازمي‏ ان كل الشعب الكويتي ينتظر هذا الخبر يأمير الانسانية وان كانت في الكويت ستسقط القروض لن تكون الا في عهدك وكلنا رآينا في عهدك المنح والزيادات اللهم يزيد في عمرك نبيها منك يابو ناصر.

أما المغرد Eng.Hammoor‏ فيقسم والله يفعلها قائد الانسانية، اردى فعايله والله، وراح يفعلها ويكسب محبة شعب كامل اكثر من ما هوه معشوق هالشعب الوفي الحر.

وتقول المغردة فرح صادق‏: الشعب الكويتي يطلبك يا سيدي ياصاحب السمو يا امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ان تتفضل بمكرمة أميرية ومبادرة انسانية من قائد الإنسانية.. باسقاط القروض عن أبنائك المواطنين.

ويؤكد المغرد كـاتـيـوشـا‏ “والله المديون اللي مايبقى من معاشه شي مثل المسجون…لاهو حي ولاهو ميت…مايحس انه عايش مع الناس ومايقدر يسوي نفسهم ويعيش حياتهم…مو كل الناس ماخذه قروض ولعب ياناس واجهتنا ظروف والتزامات جبريه حتمت علينا غصب نقترض ولا منو يبي الدين والاقساط؟”.

ويرى المغرد Captin‏ ان الهاشتاق يكشف حجم المأساة الي عايشها الشعب والسبب القروض ومع كل عيد وطني ننتظر الخبر السار الي راح يسعد كل الشعب الكويتي.

وتقول المغردة khouloud: ٩٠٪ من الشعب يطالب باسقاط القروض الشعب يريد إسقاط القروض المتقاعد يريد إسقاط الديون.

ويقول المغرد نجـــم عالـــي‏: نبي ننولد من جديد نبي نتحرر من هالقروض الي اكلت حتى صحتنا قمنا ناخذ اجهزة تلفونات من شركات الاتصالات من شركات الاجهزة الالكترونية باقساط علشان نبيعها ونصرف لان راتبنا ثلاث ارباعه للقسط القرض والايجار.