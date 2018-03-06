مفاجآت في قائمة أستراليا لوديتي النرويج وكولومبيا

سيدني-د ب أ:

فجر الهولندي بيرت فان مارفيك المدير الفني الجديد للمنتخب الأسترالي لكرة القدم مفاجأة باستدعاء بعض الوجوه الجديدة إلى قائمة الفريق الأولية ، التي أعلنها اليوم استعدادا لمباراتي الفريق الوديتين أمام منتخبي النرويج وكولومبيا في إطار الاستعدادات لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وضمت القائمة التي أعلنها فان مارفيك 29 لاعب على أن يكشف فان مارفيك النقاب عن القائمة النهائية لفريقه الأسبوع المقبل استعدادا لهاتين المباراتين المقررتين في الشهر الحالي.

وكانت أكبر المفاجآت في القائمة هي استدعاء المدافع الشاب ألكسندر سوسنيار 22/ عاما/ نجم ملادا بوليسلاف التشيكي والذي سبق له خوض أربع مباريات مع المنتخب الأولمبي لأستراليا.

وقضى سوسنيار معظم مسيرته الكروية حتى الآن خارج أستراليا حيث لعب لأندية في صربيا والتشيك وجورجيا ورومانيا كما سبق استدعاء اللاعب للمنتخب الصربي للناشئين (تحت 17 عاما) ولكنه لم يخض أي مباراة مع الفريق.

كما استدعى فان مارفيك حارس المرمى براد جونز الغائب عن صفوف المنتخب الأسترالي منذ أربعة أعوام.

وضمت القائمة أيضا اللاعبين المتألقين ماتيو ليكي وروبي كروس المحترفين في ألمانيا وكذلك تيم كاهيل 38/ عاما/ الهداف التاريخي للمنتخب الأسترالي نجم ميلوال الإنجليزي حاليا.