مقاهي بريطانيا ستحتفل بزواج الأمير هاري بالإقفال متأخرة

لندن- أ ف ب:

أعلنت الحكومة البريطانية، امس، أن المقاهي والحانات يمكنها اقفال أبوابها في وقت متأخر في مايو المقبل أحتفالا بزواج الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث.

وقال وزير الداخلية أمبير رود في بيان:» الزواج الملكي مناسبة ليجتمع الناس ويحتفلوا بهذا الحدث السعيد التاريخي للعائلة المالكة وللأمّة».

واتخذ القرار بعد مشاورات عامة استمرت أربعة أسابيع، ويقضي بالسماح للمقاهي والحانات التي تقفل أبوابها عادة عند الساعة الحادية عشرة ليلا، أن تبقى حتى الواحدة بعد منتصف الليل، في يوم العرس وعشيّته.

وسيقام حفل زفاف الأمير هاري والممثلة الأميركية ميغن ماركل في التاسع عشر منمايو المقبل في قصر ويندسور.

أضاف الوزير:» من الواضح أن الناس يؤيّدون إتاحة مزيد من الوقت ليحتفلوا بزواج الأمير هاري وميغن ماركل».

وتقام في اليوم نفسه المباراة النهائية لبطولة إنكلترا في كرة القدم، لكن الوزير لم يتوقّع أن يتسبب ذلك بفوضى، وقال:» إن تمديد أوقات عمل المقاهي والحانات لمناسبات وطنية تزامنت مع مباريات كرة قدم لم يؤد «لمزيد من الفوضى»، ضاربا مثلا على ذلك التمديد الذي أقر لمناسبة العيد التسعين للملكة بالتزامن مع مباريات لفرق بريطانية في نهائيات بطولة أوروبا لكرة القدم في العام 2016.