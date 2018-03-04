• الغانم: مزاعم المطير عن تدخلي لمنع سفر المتهمين افتراء وكذب وتدليس

• محاولات المطير إقحام اسمي في كل شاردة وواردة تدل على حقد دفين الله يعينه عليه

• الشطي يتبنى اقتراحين بقانون للعفو عن دشتي والمدانين في قضية “خلية العبدلي”

• الطبطبائي: كيف لنائب أن يبرر تخزين ترسانة سلاح بحجة الإرهاب … هذا صاحي؟!

كتب المحرر القضائي:

قررت محكمة التمييز خلال جلستها أمس، برئاسة المستشار صالح المريشد تأجيل قضية اقتحام مبنى مجلس الأمة إلى جلسة الأحد المقبل، لاستكمال نظرها والبت في طلبات رفع منع السفر ومخاطبة النيابة العامة للاستفسار وبيان الجهة، التي أصدرت قرار المنع.

وفيما انتهى دفاع المتهمين من المرافعة، وطالب بقبول الطعون والقضاء مجددا بتأييد حكم محكمة اول درجة القاضي ببراءتهم، وكذلك برفع منع السفر عن المتهمين أبى

النائب محمد المطير أحد المحكومين فيها إلا أن يجر الأمور باتجاه “التسييس” وخلط الأوراق، إذ شن هجوما على رئيس المجلس مرزوق الغانم، وادعى أنه قال للبعض “روحوا للقاضي ناطركم علشان يشيل عنكم المنع”، مضيفا:”إنه الغانم يقول عن قاضي التمييز عطيته خبر وناطركم..هذا تدخل سافر في القضاء”.

كلام المطير استدعى ردا مناسبا من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، الذي أكد في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أن “ما ذكره المطير محض افتراء وكذب وتدليس”. وأضاف:”ان محاولاته اقحام اسمي في كل شاردة وواردة تدل على حقد دفين نسأل الله ان يعينه عليه”.

وصدّر الغانم تغريداته بالآية الكريمة “يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين”.

وفي شأن متصل أعلن النائب خالد الشطي عن تقدمه باقتراح بقانون في شأن العفو عن المدانين في قضية “خلية العبدلي” وآخر عن النائب السابق عبدالحميد دشتي، كما سيتقدم بثالث خلال اليومين المقبلين للعفو عن المغردين من السنة والشيعة والبدو والحضر، مؤكدا أن هذه الخطوة جاءت نتيجة اصرار بعض النواب على اقتصار القانون العام على المقتحمين فقط.

وبرر الشطي في تصريح صحافي أمس هذه الخطوة بما وصفه بـ”اصرار بعض الاعضاء على طرح قانون العفو العام عن المدانين في اقتحام المجلس فقط دون القضايا الأخرى ودون قضايا المغردين”.

ودعا ذوي المغردين المتهمين في قضايا رأي عام إلى تزويده ببياناتهم من أجل ضمهم للقانون الذي سيقدم، قائلا: لن نسمح بوجود صيف وشتاء على سطح واحد ولا بوجود تمييز عنصري أو طائفي، واذا كان من اقتحم مؤسسات الدولة يستحق العفو فإن من خزن السلاح خوفا من غزو الارهاب أيضا يستحق العفو.

وفي تعليقه على مقترحات الشطي، تساءل وليد الطبطبائي: كيف لنائب أن يبرر تخزين أشخاص لترسانة سلاح ومتفجرات بالأطنان ورشاشات بحجة انها ستستخدم ضد الارهاب… هذا صاحي؟! والدولة ايش دورها ؟!”.

وفي ردود الأفعال النيابية على وقائع الجلسة، قال النائب جمعان الحربش:إن استفهام القاضي من النيابة عن الجهة التي منعت من السفر يدل على ان قرار وقف النفاذ يلغي منع السفر وإن اجراء الداخلية غير قانوني وغير دستوري وعلى وزير الداخلية ايقاف هذا الاجراء غير القانوني والا فليتحمل هو ورئيس الوزراء المسؤولية السياسية.

من جانب آخر، أصدرت محكمة الجنايات حكماً جديداً، قضت فيه بحبس المغرد صقر الحشاش 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لترتفع سنوات سجنه إلى 63 سنة.