مقترح بملف مشترك للكوريتين في سباق استضافة الألعاب الآسيوية

بيونغ تشانغ-رويترز:

ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء امس، أن إقليم جانجون يفكر في التقدم بعرض مشترك مع كوريا الشمالية لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2021.

ويستضيف حاليا إقليم جانجون في كوريا الجنوبية دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ لكن تشوي مون سون حاكم جانجون، قال إنه يفكر في التقدم بعرض تنظيم مشترك لاستضافة ألعاب 2021.

وتشارك كوريا الشمالية في ألعاب بيونج تشانج بدعوة من كوريا الجنوبية في محاولة لتخفيف التوتر بين البلدين رغم أنهما في صدام من الناحية الرسمية.

ولم تتحدد بعد المدينة المستضيفة لألعاب 2021.

وقال متحدث باسم وزارة الرياضة في كوريا الجنوبية إنها «تأمل مواصلة التعاون الرياضي مع كوريا الشمالية بعد دورة الألعاب الشتوية».

وأضاف المتحدث أنه لم يحدث بعد أي مناقشات مع كوريا الشمالية بخصوص هذا الأمر.