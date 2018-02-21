طهران – وكالات: أعلنت مصادر إيرانية، وفاة ثلاثة صوفيين كناباديين، بعد ساعات من إصابتهم بطلقات نارية، جراء الاشتباكات الدامية مع قوات الأمن الإيراني بشمال طهران.

ونقل موقع “زيتون” عن مصادر، أن الشرطة الإيرانية، كانت نقلت الصوفيين الثلاثة المصابين إلى مستشفى “لبافي نجاد” بطهران، حيث أغلقت قسم الطوارئ، قبل أن يعلن عن وفاتهم مساء أول من أمس، جراء إصاباتهم الخطرة.

وكانت اشتباكات دامية، نشبت بين المحتجين الصوفيين الكناباديين، وقوات الأمن بطهران، أسفرت عن مقتل نحو خمسة من رجال الأمن، وجرح العشرات من الجانبين، واعتقال المئات من المحتجين.

واندلعت الاشتباكات، بعد أن هاجمت قوات الأمن تجمعاً للصوفيين، شمال طهران، احتجاجا على اعتقال أحدهم قبل نحو أسبوعين.

على صعيد آخر، أجبرت الأحوال الجوية السيئة فرق الاغاثة الايرانية على تعليق عمليات نقل جثامين ضحايا الطائرة المنكوبة، بعد أن أعلنت السلطات العثور على نصف جثامين الضحايا، ونقل سبعة منهم، الى مطار ياسوغ جنوب طهران، حيث أعلن رئيس منظمة إدارة الأزمات إسماعيل نجار، إنه سيتم نقل جميع الجثث هناك.

وذكر الهلال الأحمر الإيراني، إن الفرق أجبرت على وقف العملية بسبب الاحوال الجوية السيئة.

وفيما أشار مسؤول الى ان بعض الجثث غير مكتملة، أكد مسؤول إغاثي أن “معظم الجثث يمكن التعرف عليها، باستثناء عدد قليل”.

وكشف محافظ مدينة آصفهان محسن مهر عليزاده، أنه تم انتشال 32 جثة، بينما أعلن مدير العلاقات العامة بمنظمة الطيران المدني جعفر زادة، إن وفدا فرنسيا، وصل طهران، للتعاون في التحقيقات بشأن أسباب سقوط الطائرة.

في غضون ذلك، أعلن الرئيس حسن روحاني، أمس، استعداد طهران للحوار مع أصدقائها بالاتحاد الاوروبي، لتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة، مشددا لدى لقائه وزيرة الخارجية الهولندية سيغريد كاغ بطهران، ووزير الخارجية الاسباني الفونسو داستيس، منفصلين، على ضرورة عدم المساس بالاتفاق النووي، معلنا أن بلاده تبذل قصارى جهدها للحفاظ على الاتفاق.

من جانبهما، أكد كلا من داستيس وكاغ، عزم دول الاتحاد الاوروبي على تعزيز علاقاتها مع ايران، موضحين ان “بلديهما يدعمان استمرار الاتفاق النووي”.

على صعيد متصل وقعت إيران وأسبانيا، عقب اجتماع بين داستيس ونظيره محمد جواد ظريف، مذكرتي تفاهم لتطوير العلاقات السياسية، والتعاون في مجال السكك الحديدية.

من جهة أخرى، قرر مؤيدون لإطلاق سراح العاملة السابقة بمؤسسة “تومسون رويترز” الخيرية البريطانية، نازانين زاغاري راتكليف، الاحتجاج خارج مقر السفارة الإيرانية في بريطانيا، اليوم، بالتزامن مع زيارة مسئول إيراني لندن.