مقتل راعٍ سوداني على يد كفيله في الوفرة

كتب – منيف نايف:

شهدت مزارع منطقة الوفرة امس جريمة قتل راح ضحيتها راعي اغنام سوداني بعدما ضربه كفيله على رأسه بحديدة.

وبحسب مصدر امني فإن الراعي السوداني وصل الى مستوصف الوفرة جثة هامدة وهناك آثار ضربة على رأسه، لافتا الى ان شقيق الضحية افاد بأن كفيل شقيقه المواطن هو من ضربه وتسبب بوفاته.

وأكد المصدر انه جرى ضبط المتهم واحالته الى التحقيق، وتم حجزه مع شقيق الضحية في مخفر الوفرة وجار استكمال التحقيق.