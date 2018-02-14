مقتل راعٍ سوداني على يد كفيله في الوفرة

كتب – منيف نايف:
شهدت مزارع منطقة الوفرة امس جريمة قتل راح ضحيتها راعي اغنام سوداني بعدما ضربه كفيله على رأسه بحديدة.
وبحسب مصدر امني فإن الراعي السوداني وصل الى مستوصف الوفرة جثة هامدة وهناك آثار ضربة على رأسه، لافتا الى ان شقيق الضحية افاد بأن كفيل شقيقه المواطن هو من ضربه وتسبب بوفاته.
وأكد المصدر انه جرى ضبط المتهم واحالته الى التحقيق، وتم حجزه مع شقيق الضحية في مخفر الوفرة وجار استكمال التحقيق.
كتب – مشعل السنعوسي: لقي عسكري برتبة وكيل أول من فئة البدون وموظفان في وزارة الد
كتب – مشعل السنعوسي: احبط رجال جمارك مركز حطين للطرود البريدية دخول كمية من المو
كتبت ـ مروة البحراوي: أغلقت الهيئة العامة للغذاء والتغذية أحد المطابخ المركزية في
توفي شاب كويتي يبلغ من العمر 23 سنة، إثر حادث أليم وقع على شارع نيوبورت في مدينة كار
تمكنت الإدارة العامة لخفر السواحل من القبض على مواطن بتهمة حيازة كمية من المواد ال