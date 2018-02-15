مقتل ضابط كبير بإدارة الحرب الكيماوية في سورية

دمشق – وكالات: أعلن أنصار النظام السوري عن مقتل نائب مدير إدارة كلية الحرب الكيماوية اللواء أحمد محمد حسينو وسط تكتم رسمي شديد، فيما لم يعرف مكان مقتله، أو الطريقة التي قتل بها.

وبثت صفحات تابعة لنظام الأسد على موقع «فيسبوك» أول من أمس، صوراً من تشييع حسينو في مسقط رأسه بمدينة الزقزقانية، التابعة لمحافظة إدلب.

وذكرت أن اللواء حسينو كان شغل منصب رئيس فرع الكيمياء في الفرقة الرابعة التابعة لحرس النظام الجمهوري، التي يرأسها شقيق رئيس النظام، اللواء ماهر الأسد.

وأشارت إلى أن حسينو كان على رأس عمله عندما قامت الفرقة الرابعة بمجزرة الغوطة العام 2013.

وورد في تعليقات ناشطين سوريين على خبر مقتل حسينو، أنه قتل في ريف دمشق، فيما رجحت تعليقات أخرى مقتله بعملية عسكرية أو قصف، في حين أحجم النظام عن ذكر طريقة مقتله.

يشار إلى أن مدرسة الحرب الكيماوية تأسست في سورية العام 1971، ثم غير حافظ الأسد اسمها إلى كلية الحرب الكيماوية العام 1978، إلى أن حولها بشار الأسد إلى كلية الوقاية الكيماوية العام 2013.