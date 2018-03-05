مقتل 14 من معتقلي الاحتجاجات تحت التعذيب

طهران – وكالات:

أعلنت مصادر إيرانية أمس، مقتل 14 معتقلاً من المشاركين في الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها إيران أخيراً، تحت التعذيب، وسط دعوة المنظمات الدولية إلى إجراءات عاجلة لوقف عمليات قتل المعتقلين.

وأشارت المصادر إلى قتل المعتقل قباد أعظمي من أبناء مدينة جوانرود في محافظة كرمانشاه، الذي اعتقل في 28 فبراير الماضي، تحت التعذيب.

وأبلغ مسؤولون في مخابرات النظام الإيراني عائلة الضحية أول من أمس بمقتله، مدعين أنه انتحر داخل معتقله بتناول السم.

من جانبه، أكد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيان، أمس، أنه بمصرع أعظمي، بلغ عدد المعتقلين السياسيين الذين قتلوا تحت التعذيب منذ الانتفاضة الشعبية التي تفجرت في أواخر العام 2017، 14 معتقلاً.

ودعا عموم الشعب، سيما الشباب وأبناء مدينة جوانرود، إلى “الاحتجاج على هذه الجريمة البشعة”، مؤكداً أن القتل تحت التعذيب مثال بارز للجريمة ضد الإنسانية.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف القتل الممنهج للسجناء.