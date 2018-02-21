عكفت الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة” على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد ستراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومكتب الامم المتحدة الإنمائي UNDP ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC.

وفي سبيل تركيز الجهود في مجال إعداد تلك الستراتيجية فقد شكلت “نزاهة” لجنة متخصصة في تحديد الأهداف المتوقعة من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في سبيل إعداد تلك الستراتيجية الوطنية الشاملة.

وذكرت “نزاهة” في بيان لها امس انها آثرت اللجوء إلى الجهات سالفة الذكر للتعاون معها في شأن إعداد تلك الستراتيحية رغبة منها في أن يؤسس مشروع تلك الستراتيجية على أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال وأن تستقي مشتملاتها من التجارب الرائدة دولياً.

واوضحت انها لم تكتف بتضمين وثيقة مشروع الدعم المؤسسي لها على محور إعداد الستراتيجية الوطنية الشاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وتطورها وتنفيذها فحسب بل ضمنت هذا المشروع أيضاً محور تعزيز القدرات الخاصة بالهيئة للاضطلاع باختصاصاتها على نحو يحقق أهدافها وغاياتها.

واضافت: تكللت الجهود والمشاورات والدراسات التي أجرتها نزاهة مع الشركاء المشار إليهم بتوقيع وثيقة الستراتيجية الوطنية و مشروع الدعم المؤسسي للهيئة بتاريخ 13/12/2017 وقد بدأت الخطوات الأولية لإنجاز هذا المشروع والمتوقع الانتهاء منه قبل نهاية العام الماضي.

ولفتت الى أن خطة التنمية متوسطة الأجل “2015/2016 – 2019/2020” وكذلك رؤية الكويت 2035 قد تضمنتا اهتماماً واضحاً بإعداد هذه الستراتيجية في سياق مستهدفات خطط الحكومة الرامية إلى الإصلاح الإداري وتعزيز مدركات النزاهة والشفافية في كافة مخرجات العمل الإداري والاقتصادي والمالي للدولة وقد جاء اهتمام الحكومة بهذا الشأن متوافقاً تماماً مع ما نص عليه قانون إنشاء الهيئة.

وفي سياق متصل فقد عمدت “نزاهة” إلى مخاطبة مجلس الوزراء بشأن طلب الدعم الحكومي من خلال حث كافة جهات الدولة على التعاون معها في إعداد ومتابعة تنفيذ مشروع الستراتيجية، إيماناً منها بأنه وعلى الرغم من أن المشرع قد أناط بها إعداد ومتابعة هذا المشروع إلا أنه يمثل تحدياً وطنياً ومسؤولية مشتركة يجب على الجميع المساهمة في نجاحه وتحقيق أهدافه.

وأكدت “نزاهة” على أنها عاقدة العزم على إنجاز هذا المشروع الوطني الجاد خلال المدة المحددة له، فإنها تهيب بجميع مؤسسات الدولة وأجهزتها معاونتها على تلبية جميع متطلبات نجاح هذا المشروع.

كما تأمل نزاهة في أن يكون لإطلاق هذا المشروع دوراً فاعلاً في تحسين ترتيب الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي “CPI” ومؤشر التنافسية العالمي.