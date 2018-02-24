حضور وتفاعل الجهات المشاركة وزوار حديقة الشهيد مع مهرجان “شكراً 2” يمثل النجاح الحقيقي

أكدت الوكيل بالديوان الأميري، المدير العام لمكتب تكريم الشهداء وأسرهم فاطمة الأمير، إن الفعاليات التي اعدها مكتب الشهيد في شهر فبراير هذا العام، التي انطلقت بمناسبة الاحتفالات الوطنية برعاية سامية من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وبحضور وزير شؤون الديوان الاميري ورئيس مجلس الامناء مكتب تكريم الشهداء واسرهم الشيخ علي الجراح في “حديقة الشهيد” خلال الفترة من 21 حتى 23 فبراير، بمشاركة 22 جهة حكومية لاقت استحسان الجميع.

وقالت الأمير في تصريح أمس “لاشك ان الاحتفالات الوطنية لها خاصية وطنية ويشارك بها جميع فئات المجتمع الكويتي وكل من يعيش على ارضها وأن حضور وتفاعل الجهات الحكومية والمواطنين وزوار حديقة الشهيد لمتابعة فعاليات شكرا اثنان يمثل النجاح الحقيقي لهدفنا المنشود من هذه الفعاليات، ونأمل أن يكون مردودها إيجابيا على الجميع، وقالت اننا نفتخر ونعتز بقائدنا الحكيم وبهذه المناسبة اتشرف بان ارفع الى مقام والد الجميع سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد راعي نهضة الكويت وقائد الإنسانية اسمي معاني التقدير والاحترام واجمل التحيات والتبريكات في شهر افراح الكويت في عيدها الوطني المجيد وفي يوم التحرير العظيم يوم انتصرت الكويت بابنائها وشهدائها على الظلم والعدوان والطغيان.

واكدت الامير ان كل الجهات التي شاركت بمهرجان “شكرا اثنان” اوصلت رسالة للجميع بان الشعب الكويتي لا يقهر ولا ييأس وما قدمته تلك الجهات ابان الغزو الغاشم اكبر برهان على التلاحم والتعاون من اجل ان يثبتوا للعالم اجمع بان الكويت بلد الامن والآمان ومن واجبنا ان نقدم الشكر والثناء لكل الجهات التي كان لها دور وموقف وطني اثناء الغزو الغاشم.

وقالت الامير ان “حديقة الشهيد 2” أرتدت أبهى حُللها وهي تحتضن مهرجان “شكراً اثنان” فضلا عن الذي نظمه مكتب الشهيد احتفالا بالأعياد الوطنية، لافتة الى ان المهرجان “شكرا اثنان” تخلله الكثير من الفقرات والمشاركات لعدد من الجهات الحكومية فضلاً عن الأطفال وما احتواه من فعاليات ومشاركات.

وقالت المدير العام لمكتب تكريم الشهداء لا يسعني في هذه اللحظة الا ان اتقدم باسم مكتب تكريم الشهداء واسرهم بكل كوادره ومسؤوليه بأسمى معاني الشكر والامتنان لكل الجهات التي شاركت في مهرجان شكرا اثنان وجميع الجهات الحكومية والاهلية التي ساهمت في نشاطات شكرا اثنان لهذا العام وما قدموه من خدمات، وما تحلله احتفالات ونشاطات أبرزها ماراثون شكرا اثنان ومسابقة الشهيد الثقافية السادسة عشرة بفن الرسم التشكيلي، كما اشكر اللجنة المنظمة وأعضاء مكتب الشهيد على حسن الاعداد.