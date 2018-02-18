• الغانم: المبادرة تعطينا مثالا متجددا وتجسد نموذجا لحاكم على تماس مباشر بهموم المواطنين

• الكندري: مبادرة تضاف الى سجل سموه في المجال الإنساني و”موقف شرعي وديني”

• الصالح: المكرمة تضاف الى سجل عطائه الذي بيض وجه الوطن أمام دول العالم

• الخضير والرويعي: المكرمة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة فسموه لم يتوان عن صنائع الخير

• العفاسي: الأمير “أبو المبادرات الانسانية”وهذه الأمور ليست غريبة على قائد العمل الانساني

كتب – محرر الشؤون المحلية:

بالتزامن مع احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية،زفّ الديوان الأميري بشرى سارة لأسر الغارمين المحبوسين في قضايا مالية، وأعلن في بيان بثته “كونا” أمس عن أمر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بتسديد ديونهم على نفقته الخاصة وفق ضوابط معينة.

وأوضح الديوان أن “المبادرة تأتي رغبة من سموه بجمع شمل الغارمين المحبوسين على ذمة ديونهم سواء من المواطنين أو المقيمين بأسرهم في هذه الأيام السعيدة التي يحتفل فيها الوطن والمواطنون والمقيمون بالذكرى الـ57 للعيد الوطني والـ27 للتحرير”.

“المكرمة الأميرية السامية” قوبلت بفرح عارم ولاقت ترحيبا واسعا شعبيا ونيابيا، وتردد صداها خارج الكويت، لا سيما أنها تشمل سداد ديون المقيمين، على نفقة سمو أمير البلاد، في سابقة لم تشهدها أي من دول العالم.

ممثلو الأمة ثمنوا عاليا هذه المبادرة الكريمة، وأكدوا أنها ليست غريبة على قائد العمل الانساني الذي يحفل سجله بالعطاء.

وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم:ان”رغبة سموه بلم شمل الغارمين المحبوسين على ذمة قضايا مالية بأسرهم عبر تسديد ديونهم على نفقته الخاصة،امر غير مستغرب على سموه الذي يحفل سجله الشخصي عبر السنين بالعديد من المبادرات الانسانية الخيرة”، مؤكدا أن المبادرة تعطينا مثالا متجددا وتجسد نموذجا متكررا لكيف يكون الحاكم على تماس مباشر بهموم ومعاناة المواطنين والمقيمين بيننا.

واضاف الغانم:ان سمو الامير ـ بتلك المبادرة الانسانية ـ يرسم مرة اخرى ملامح الكويت كمركز للعمل الانساني وكوطن تتمثل فيه قيم التكافل الاجتماعي والتعاضد الانساني وقيم مساعدة المضيوم واغاثة المحتاج.

بدوره،ثمن نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري المكرمة ووصفها بأنها “مبادرة تضاف الى سجل سموه في المجال الإنساني الذي برز فيه بشكل لافت للعالم والإنسانية جمعاء”، موضحا أن تكفل سموه بديون الغارمين للمواطنين والمقيمين رجالا ونساء “موقف شرعي وديني”.

في الاطار نفسه،بين النائب محمد الحويلة ان ‏الأمر السامي يؤكد أن ‫امير الانسانية‬ هو الوالد الذي يتلمس حاجات ومشاكل أبنائه ليبادر بحلها.

واكد النائب ماجد المطيري أن مثل هذه المبادرات ليست غريبة على سموه فهو قائد للعمل الإنساني بأسره،عرف عنه اغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج وإعانة المنكوب.

من جهته شكر النائب طلال الجلال سمو الامير، وقال: ان سموه ادخل الفرحة في بيوت اسر السجناء،وليس ذلك بغريب على سموه الذي كرمته الامم المتحدة قائدا للعمل الانساني.

في السياق ذاته أوضح النائب خليل الصالح أن المكرمة تضاف الى سجل عطائه الذي بيّض وجه الوطن أمام دول العالم بأسرها وتجسد سعيه الدؤوب في تلمس اوجاع المكلومين والمحتاجين.

وأضاف الصالح أن الكويت ستظل محضناً للانسانية والرحمة التي لا تميز بين البشر في ظل حكم أمير الانسانية, مؤكداً أنه لايوجد زعيم لأي دولة في العالم يسدد ديون المقيمين من مختلف الجنسيات على نفقته الخاصة.

كما أكد الصالح أن انسانية سمو الامير ونبل عطائه أبلغ من اي رد ديبلوماسي على كل من تسول له نفسه المساس بسمعة الكويت باتهامات باطلة تتعلق باساءة معاملة الوافدين.

وأشاد د. حمود الخضير بمبادرة أمير الانسانية ، مؤكدا انها ليست غريبة على سموه والذي لم يتوان أبدا عن صنائع الخير والمعروف

وغردت صفاء الهاشم ، قائلة:”عشت ودامت أيامك هي ليست غريبة عليك ياحكيمنا”.

وقال النائب عودة الرويعي:”ليس بغريب على والد الجميع ولم تكن المكرمة الأولى من سموه ولن تكون الأخيرة”.وأيده النائب ناصر الدوسري الذي شدد على انها ليست غريبة على قائد العمل الانساني الذي تم تكريمه من الامم المتحدة بسبب المساعدات الانسانية التي تقدمها الكويت لكل الدول المحتاجة.وقال:”شكرا ياسمو الامير فقد ادخلت بقرارك الفرحة في بيوت الاسر التي ستستفيد منها”.

على الصعيد الحكومي،ثمن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.فهد العفاسي المبادرة،مؤكدا أن سموالأمير”أبو المبادرات الانسانية ” ومثل هذه الأمور ليست غريبة على قائد العمل الانساني الذي تم تكريمه من الامم المتحدة للمساعدات الانسانية التي تقدمها الكويت لجميع دول العالم.

وقال العفاسي في تصريح صحافي:إن سمو الأمير ادخل البهجة والسرور في نفوس عوائل السجناء سواء كانوا مواطنين أو مقيمين.

وعلى شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) دشن مغردون هاشتاغ “شكرا أبونا الغالي صباح الأحمد”،وقال النائب السابق أحمد بن مطيع :”شكراً سمو أمير الإنسانية..فأياديك البيضاء وعطاياك السخية تغمر الجميع بكرمك”.

وأضاف وزير العدل السابق د.فالح العزب:”لا استغرب المكرمة السامية من سموه،فطوال فترة عملنا كانت توجيهاته واضحة ويأمرنا بتسهيل أمور الناس خصوصا عندما أطلقنا حملة “نبيهم يرمضون معانا” وهي نقطة في بحر عطائه.

وأكد النائب السابق عبد الله التميمي ألا عجب ولا غرابة ان تأتي هذه من سموه فقد جسد معنى الأب والحاكم في إطار واحد، مضيفا:”هنيئا لنا بك زعيماً وقائداً انسانياً للكويت وشعبها والعالم”.