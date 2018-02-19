أعمال الخير والإحسان ركائز سامية جبل عليها أهل الكويت منذ القدم

دور غرفة التجارة والصناعة الفاعل أسهم في نجاح مؤتمر إعادة إعمار العراق

الغانم: الغرفة مستعدة للتعامل مع الحكومة في مجال الاستثمارات الكويتية في العراق

المعتوق: 48 مليون دولار مساعدات الجمعيات الخيرية للعراق

النوري: 4 ملايين أنفقت على الخيام والملابس وكفلنا 2500 أرملة

الجاسر: المساعدات هدية إلى الشعب العراقي في مختلف المجالات

الزامل: تحقيق الاستقرار في العراق عبر منصات استثمارية تنموية

العون: جهزنا 40 شاحنة محملة بالمساعدات إلى سورية واليمن

أعلن الديوان الاميري انه رغبة من لدن سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد في إدخال الفرحة في نفوس ابنائه اليتامى بمناسبة احتفالات الوطن العزيز بالذكرى السابعة والخمسين للعيد الوطني والذكرى السابعة والعشرين للتحرير فقد أمر سموه بتقديم مكرمة مالية لهم على نفقة سموه الخاصة وذلك وفق ضوابط معينة.

من جهة اخرى، استقبل السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بقصر السيف امس رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت على الغانم وأعضاء الغرفة.

واشاد سموه بالدور الفاعل لغرفة تجارة وصناعة الكويت والجهود الكبيرة المبذولة في الإعداد والتحضير والمشاركة في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق الذي عقد بالكويت اخيرا والحرص المقدر لإنجاح المؤتمر من خلال العمل الدؤوب لاستقطاب المئات من الشركات الاستثمارية العالمية الكبرى الممثلة للقطاع الخاص والمتخصصة في مختلف المجالات الاستثمارية للمشاركة في هذا المؤتمر مما أسهم بشكل بارز في إنجاحه وتحقيق الأهداف والغايات المنشودة منه لإعادة إعمار العراق، متمنيا سموه للجميع دوام التوفيق لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.

من جانبه، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة الكويتية علي الغانم استعداد الغرفة الدائم للتعامل مع الحكومة لتنفيذ الكثير من الأمور التي تطرق لها مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي استضافته الكويت أخيرا لاسيما ملف الاستثمارات الكويتية في العراق.

وقال الغانم في تصريح صحافي عقب لقائه وأعضاء مكتب الغرفة سمو الأمير لتهنئته بالنجاح الباهر الذي حققه المؤتمر “تلقينا من صاحب السمو الكثير من النصائح في هذا الموضوع وأكد لنا سموه ان الحكومة ستقف مع القطاع الخاص لتنفيذ هذه المشاريع ومساندة القطاع الخاص ونحن دائما متفائلون في هذا الموضوع” متمنيا التوفيق لهذه المساعي.

وأكد “ان النجاح الذي حققه المؤتمر يدل على النية الصافية لسمو أمير البلاد وأهل الكويت تجاه كل الاخوة الجيران وأيضا الاخوة العرب”.

واستقبل سمو الأمير وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ورؤساء الجمعيات الخيرية الكويتية.

واشاد سموه بالعمل الخيري والانساني الرائد للجمعيات الخيرية الكويتية وبالمبادرات الكريمة عبر مشاركتهم الفعالة في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق الذي عقد اخيرا في الكويت مؤكدا سموه ان اعمال الخير والاحسان ركائز سامية جبل عليها اهل الكويت منذ القدم وتوارثتها الاجيال مجسدين بذلك اصالة معدنهم وشغفهم بالمسارعة لعمل الخير والعطاء لتخفيف معاناة المنكوبين واغاثة الملهوفين جراء الكوارث والحروب متمنيا سموه لهم دوام التوفيق والسداد.

من جهته قال ‏رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية المستشار بالديوان الأميري الدكتور عبد الله المعتوق مخاطبا سموه “نشكر سموك جزاك الله خيرا على هذا الاجتماع مع القائمين على العمل الخيري بالكويت ونحن دائما نسمع منك ان العمل الخيري على الرأس لانه اسهم برفع اسم الكويت بالخارج عبر مساعدة المحتاجين دون النظر إلى ديانتهم ولا عرقهم او طائفتهم تطبيقا لقوله تعالى: (إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولاشكورا) وقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: (في كل كبد رطبة اجر) ولم يخص ذلك مسلم او غير مسلم لذلك يا طويل العمر جاء الاخوان يشكرونك على ثقة سموك فيهم عندما وجهتم في المؤتمر الذي عقد مؤتمر اعمار العراق للامور الانسانية”.

واضاف المعتوق “بعض الاخوة سيقدمون لسموك شرحا بشأن ما قاموا به من مساعدات وجهود انسانية لاخوانهم العراقيين اذ قدرت تلك المساعدات بنحو 48 مليون دولار”.

بدوره قال رئيس جمعية عبدالله النوري الخيرية جمال النوري شارحا لسمو الامير جزءا من المساعدات الكويتية المقدمة للاشقاء في العراق: “صرفنا 37 مليون دولار وتبقى 10 ملايين وتم تحديد المشاريع التي ستصرف عليها في الفترة المقبلة”.

وأضاف “صرفنا في الايواء تقريبا اربعة ملايين دولار انفقت على الخيام والملابس وهذه بعض صور المساعدات وفي مجال تعزيز سبل العيش في كفالة الايتام تم رعاية نحو 2500 ارملة وتم تعليمهن بعض المهن النسائية النافعة التي تساعدهن في كسب رزقهن وفي قطاع الغذاء تم توزيع 25 الف سلة غذائية والاف الكوبونات ومستلزمات طبية اضافة الى ستة ملايين لانشاء مركز طبي في مدينة الموصل يخدم من 200 إلى 300 مريض يوميا وقد بدأ العمل فيه منذ ثلاثة اشهر وهو المركز الوحيد العامل في الموصل”.

وذكر النوري انه تم توفير مضخات كهربائية وشبكات مياه وآبار في اطار المساعدات المتعلقة بقطاع المياه وفي قطاع التعليم تم تجهيز 54 مدرسة “كرفانية” مؤقتة للنازحين وتجهيز بعض المدارس بصورة مؤقة بنحو 13 مليون دولار.

وعلق سمو الامير مقدرا تلك الجهود بقوله: “يعطيك العافية ويعطيكم على قد نيتكم وطيبتكم”.

وعقب اللقاء قال رئيس الجمعية الكويتية للاغاثة أحمد سعد الجاسر “لقد تشرفنا اليوم بلقاء سمو الأمير قائد العمل الإنساني لنعبر لسموه من خلال مجلس إدارة الجمعية الكويتية للاغاثة الذي يضم في عضويته رؤساء الجمعيات الخيرية الكويتية عن عظيم الشكر والامتنان لدعم سموه الدائم للجمعيات العاملة في مجال الإغاثة”.

وأضاف الجاسر أن “مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق الذي استضافته الكويت في الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجاري برعاية سمو الأمير وشهد مشاركة دولية واسعة من حكومات ومؤسسات القطاعين العام والخاص شكل فرصة لإبراز ما تقوم به الجمعيات الخيرية الكويتية في دعم المنكوبين لاسيما بالعراق عبر مساعدة النازحين في أزمتهم إذ بنت لهم المدارس والمستوصفات وقدمت لهم المساعدات الغذائية اليومية والدوائية فضلا عن الكساء من خلال حملة (الكويت بجانبكم)”.

وأوضح أن “المساعدات التي جاءت هدية من الشعب الكويتي إلى الشعب العراقي وشملت المجالات كافة وانتشرت في مساحات واسعة من العراق تدل على تكاتف الجهود الحكومية والأهلية الكويتية لأداء رسالة عاصمة العمل الإنساني برعاية ودعم وتوجيه من قائد العمل الإنساني”.

وذكر “نأمل بإذن الله أن تتمكن الجمعيات الخيرية من جمع التبرعات الهادفة لإغاثة الشعب العراقي والوقوف إلى جواره التي تعهدت بجمعها خلال المؤتمر إذ أن جميع جمعياتنا لا تتوفر لديها حاليا أرصدة لهذا الغرض وإنما جميع ما لديها من أموال هي لأغراض أخرى”.

وأكد “التزام الجمعيات الخيرية أمام الله سبحانه وتعالى أولا ثم المتبرعين بأن تصل تبرعاتهم وفقا لما أوصوا به وبالتالي فنحن تعهدنا خلال المؤتمر بأن نعمل ابتداء من 2018 وبجهد دؤوب ومستمر أن نجمع ما تعهدنا به لإيصاله إلى المحتاجين وقمنا حتى الآن بإيصال ما قامت الحكومة بتكليفنا بإيصاله ونحن مستمرون في ذلك ونأمل إن شاء الله من الشعب الكويتي ومن المقيمين على أرض الكويت الطيبة مساعدة الأخوة في العراق الشقيق لتحقيق هذه الرسالة الإنسانية”.

من جانبه قال ممثل جمعية النجاة الخيرية الكويتية فيصل الزامل “لقد تشرفنا اليوم نحن ممثلي الجمعيات الخيرية الكويتية التي شاركت في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق بلقاء سمو الأمير حيث أوضح لنا سموه الرؤية التي انطلق منها هذا الحشد والتجمع الدولي الكبير الهادف لمساعدة الأخوة بالعراق والدور الكويتي الكبير في تحقيق الاستقرار هناك عبر منصات استثمارية تنموية فضلا عن الجانب الإنساني الذي تتولاه الجمعيات الخيرية الكويتية ممثلة في الجمعية الكويتية للاغاثة”.

وأضاف الزامل أن “سمو الأمير أوصانا بمواصلة العطاء في الجانب الخيري في كل أرجاء العالم والتي تعتبر ميزة وسمة للكويت ورافدا مكملا لحضورها السياسي وفي العالم الخارجي حيث عرفت الكويت كمنصة للعمل الانساني يقودها قائد العمل الانساني”.

وأشار إلى أن “لقاء صاحب السمو كان وسام فخر واعتزاز لنا حيث كلفنا سموه بمواصلة العمل الانساني الذي ميز الكويت منذ عقود طويلة وسيستمر بإذن الله تعالى”.

وأفاد بأن “الانجازات المحققة بإذن من الله وبفضل التوجيهات الحكيمة لسمو الأمير وبالتبرعات السخية من أهل الكويت في جميع الأزمات بمنزلة الصمام والدرع الواقي لبلدنا من أي كارثة إذ أن صدقة السر تطفئ غضب الرب كما جاء في الحديث الشريف”.

بدوره قال المدير العام عضو مجلس ادارة جمعية السلام للاعمال الانسانية والخيرية الدكتور نبيل العون “تباحثنا مع سمو الامير في تداعيات مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق إذ وجهنا سموه إلى مواصلة أعمال الخير”.

وأوضح العون “لقد أثنى سموه على حملتنا التي انطلقت قبل ثلاثة أيام والتي تمكنها خلالها بفضل من الله وبمساعدات أهل الكويت من تجهيز 40 شاحنة محملة بالمساعدات إلى الاخوان في سورية واليمن كما وجهنا سموه بمواصلة تقديم الدعم للايتام والمحتاجين في العراق”.

واستقبل سمو الأمير رئيس اللقاء الديمقراطي وزعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللباني وليد جنبلاط والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حضر المقابلات وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.