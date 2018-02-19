صاحب السمو: أعمال الخير ركيزة جبل عليها أهل الكويت

كتب – محرر الشؤون المحلية:

واصل نهر مكرمات قائد العمل الانساني تدفقه أمس؛ إذ أعلن الديوان الاميري عن أمر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بتقديم مكرمة مالية إلى اليتامى على نفقة سموه الخاصة وفق ضوابط معينة.

وأوضح الديوان في بيان بثته “كونا” أن الأمر السامي يأتي رغبة من سموه بادخال الفرحة في نفوس ابنائه اليتامى بمناسبة احتفالات الوطن العزيز بالذكرى الـ57 للعيد الوطني والذكرى الـ27 للتحرير.

في موازاة ذلك، اشاد سمو الأمير بالعمل الخيري والانساني الرائد للجمعيات الخيرية وبالمبادرات الكريمة عبر مشاركتها الفعالة في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق الذي عقد أخيرا في الكويت، مؤكدا ان “اعمال الخير والاحسان ركائز سامية جبل عليها اهل الكويت منذ القدم وتوارثتها الاجيال مجسدين بذلك اصالة معدنهم وشغفهم بالمسارعة لعمل الخير والعطاء لتخفيف معاناة المنكوبين واغاثة الملهوفين جراء الكوارث والحروب”.

ونوه سمو الأمير ـ خلال استقباله أمس وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ورؤساء الجمعيات الخيرية ـ بالمساعدات التي تقدمها تلك الجهات سواء كانت المساعدات إلى دول عربية او اجنبية، مضيفا “ما اقدر اقول إلا شكرا لكم باسم الكويتيين كلهم..صحيح فعلوا لكن انتم عملتم وأديتم واجبكم وكثر خيركم”.

كما استقبل سمو الأمير رئيس غرفة التجارة والصناعة علي ثنيان الغانم وأعضاء الغرفة،حيث اشاد سموه بالدور الفاعل للغرفة والجهود الكبيرة المبذولة في الإعداد والتحضير والمشاركة في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق والحرص المقدر على انجاح المؤتمر من خلال العمل الدؤوب لاستقطاب المئات من الشركات الاستثمارية العالمية الكبرى الممثلة للقطاع الخاص والمتخصصة في مختلف المجالات الاستثمارية للمشاركة في هذا المؤتمر ما أسهم بشكل بارز في إنجاحه وتحقيق الأهداف والغايات المنشودة منه.

من جهته، شكر ‏رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية المستشار بالديوان الأميري د.عبد الله المعتوق سمو الأمير.وقال:” نحن دائما نسمع من سموك ان العمل الخيري على الرأس لانه اسهم برفع اسم الكويت بالخارج عبر مساعدة المحتاجين دون النظر إلى ديانتهم ولا عرقهم او طائفتهم .

بدوره قال رئيس جمعية عبدالله النوري الخيرية جمال النوري حول المساعدات الكويتية المقدمة إلى العراق:”صرفنا من 48 مليون دولار حوالي 37 مليونا وتبقى 10 ملايين كلها تم تحديد المشاريع التي ستصرف عليها في الفترة المقبلة”.

من جانبه، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة علي الغانم استعداد الغرفة الدائم للتعامل مع الحكومة لتنفيذ الكثير من الأمور التي تطرق لها مؤتمر إعادة إعمار العراق لاسيما ملف الاستثمارات الكويتية في العراق.

وقال الغانم في تصريح صحافي عقب لقائه وأعضاء مكتب الغرفة سمو أمير البلاد لتهنئته بالنجاح الباهر الذي حققه المؤتمر “تلقينا من سموه الكثير من النصائح في هذا الموضوع وأكد لنا سموه ان الحكومة ستقف مع القطاع الخاص لتنفيذ هذه المشاريع ومساندة القطاع الخاص ونحن دائما متفائلون في هذا الموضوع”.

وفي ردود الفعل النيابية على مكرمة امس ، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان ما يقدمه سمو أمير البلاد من مكرمات مالية يعد تجسيدا لمعنى الاحتفاء بالأعياد الوطنية ورغبة سامية منه يإشراك الجميع في بهجة أعيادنا الوطنية.

وقال الغانم في تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) “لليوم الثاني على التوالي يواصل سمو أمير البلاد إرسال البشائر واحدة تلو الأخرى بمناسبة أعياد الكويت الوطنية”.

وأضاف :”بعد التكفل بديون الغارمين المحبوسين على ذمة قضايا مالية ها هو سموه يبشر بمنح أبنائه الأيتام مكرمة مالية على نفقته الخاصة”، معتبرا ان ما يقوم به سمو الأمير تجسيد لمعنى الاحتفاء بالاعياد كونها مناسبات غير حصرية من حق كل الناس بشرائحهم كافة أن يعيشوا بهجتها.

في الاطار نفسه قال نائب رئيس المجلس عيسى الكندري ان سمو الأمير يواصل فعل الخير والمعروف ويشمل هذه المرة اليتامى بمكرمة مالية، لافتا إلى ان سموه قدم المكرمة المالية إلى اليتامى لإدخال السرور في قلوبهم وقلوب أهل الكويت.