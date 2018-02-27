قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار د. فهد العفاسي، ان سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد يشمل برعايته ملتقى الوقف الجعفري السابع، تحت شعار «الأوقاف الجعفرية.. والحداثة»، والذي تنظمه الأمانة العامة للأوقاف ممثلة في إدارة الوقف الجعفري، في الفترة من الرابع إلى الخامس من مارس المقبل بمشاركة واسعة من المختصين والعلماء والباحثين.

وأكد العفاسي أن الملتقى يكتسب بهذه الرعاية السامية أهمية كبيرة، من خلال رعاية سموه الكريمة واحتضانه الدائم لأنشطة وفعاليات الأمانة العامة للأوقاف المختلفة، وهو بمثابة وسام شرف للعاملين بالأمانة لمواصلة الاجتهاد والمشاركة في خدمة الوقف، بما يحقق التقدم والنمو للمجتمع.

وأثنى العفاسي على جهود إدارة الوقف الجعفري ممثلة بالأمانة العامة للأوقاف في السعي إلى تطوير العمل الوقفي والخيري، كجزء من الواجب الإنساني الذي يعبر عن الموقف الرسمي للكويت قيادة وحكومة وشعبا من خلال حرصها على تطويره، وتحديث آلياته، ليتماشى مع مستجدات العصر الحديث.

وبين العفاسي أن الملتقى يناقش موضوعات مهمة منها قدرة شعيرة الأوقاف على العصرنة في الموقوفات والحداثة في نظمه الشرعية والقانونية، بهدف تقديم نماذج لمشاريع وقفية مستحدثة تتعاطى مع احتياجات المجتمع المعاصر لتخفيف معاناة الإنسان فيه.

وتقدم العفاسي بالشكر لسمو أمير البلاد على رعايته السامية للملتقى، كما توجه بالشكر إلى جميع الجهات الرسمية والأهلية، التي شاركت مع الأمانة العامة للأوقاف وإدارة الوقف الجعفري بشكل فعال لإنجاح هذا الملتقى، متمنيا للجميع التوفيق والسداد في هذا الملتقى إن شاء الله.