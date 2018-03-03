أكد نائب الأمين العام للمصارف الوقفية منصور الصقعبي رئيس اللجنة التحضيرية لملتقى الوقف الجعفري السابع الذي يقام تحت شعار «الأوقاف الجعفرية.. والحداثة»، أن الملتقى سينطلق اليوم الأحد، برعاية سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وحضور ممثل راعي الملتقى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد محمد العفاسي، وتستمر فعالياته لمدة يومين، لبحث عدد من الموضوعات المهمة، تعبر عنها محاور الملتقى.

وقال ان الملتقى يتضمن ثلاثة محاور الاول قدرة شعيرة الأوقاف على العصرنة في الموقوفات والحداثة في نظمه الشرعية والقانونية والثاني تقديم نماذج لمشاريع وقفية مستحدثة تتعاطى مع احتياجات المجتمع المعاصر لتخفيف معاناة الإنسان فيه اما الثالث تعاطي النظم الإدارية والمالية في المؤسسات الوقفية الجعفرية التقليدية.

وبين الصقعبي أن الملتقى يعمل على استحداث جوانب الوقف القانونية والفكرية والإبداعية، لتقديمه كمنتج إسلامي يواكب العصر ويساهم في التقليل من المعاناة الإنسانية، حيث تمر الأوقاف في العصر الحديث بظروف متغيرة بتغير احتياجات الناس التي لم تكن موجودة في العصور السابقة، في ظل إمكانات علمية وبشرية لم تكن متاحة من قبل.

وأضاف أن الملتقى أحد الأنشطة الرئيسة التي تقوم بها الأمانة العامة للأوقاف من خلال إدارة الوقف الجعفري لتقديم تجربتها سنوياً في العمل الوقفي واستثمار الأوقاف وصرف ريعها على أوجه الصرف الخيرية التي حددها الواقفين.