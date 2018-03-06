لندن-أ ف ب:

تتجه الانظار الى استاد «ويمبلي» الشهير في لندن الذي يحتضن مباراة مرتقبة بين توتنهام الانكليزي وضيفه يوفنتوس الايطالي في اياب الدور ثمن النهائي لدوري ابطال اوروبا في كرة القدم، بعد ان تعادلا ذهابا في تورينو 2-2.

وينتظر مانشستر سيتي الانكليزي التأهل الى ربع النهائي حين يستضيف بازل السويسري على ملعب «الاتحاد»، وذلك بعد ان اكتسحه برباعية نظيفة في عقر داره ذهابا.

وفرط يوفنتوس بفوز كان في متناوله ذهابا بتقدمه بهدفين مبكرين لمهاجمه الارجنتيني غونزالو هيغواين في الدقائق العشر الاولى، اذ قلص المهاجم الدولي المتألق هاري كاين الفارق ثم ادرك الدنماركي كريتسيان اريكسن التعادل.

وينافس فريق السيدة العجوز كعادته في الاعوام الماضية على ثلاث جبهات، فيأمل بتخطي توتنهام ومواصلة مشواره في البطولة الاوروبية التي بلغ مباراتها النهائية عامي 2015 و2017، ويتزاحم بقوة مع نابولي على لقب الدوري الايطالي الذي توج بلقبه في المواسم الستة الاخيرة، وتأهل ايضا الى نهائي كأس ايطاليا حيث سيقابل ميلان للقب رابع على التوالي.

من جهته، بلغ توتنهام نصف نهائي البطولة عام 1962 في افضل نتيجة له في البطولة.

واذا كانت مشاركة يوفنتوس في دوري الابطال الموسم المقبل مؤكدة بغض النظر عن الدور الذي يتوقف عنده في النسخة الحالية، فان توتنهام بات في وضع افضل في الاسابيع الاخيرة لضمان المركز الرابع في الدوري الانكليزي الممتاز والمؤهل الى المشاركة الاوروبية، بعد ان ابتعد عن تشلسي الخامس بخمس نقاط.

واللقاء هو الرابع بين الفريقين في العامين الأخيرين، حيث فاز يوفنتوس 2-1 في لقاء ودي بأستراليا صيف عام 2016، ثم خسر صفر-2 في لقاء ودي أيضا على ملعب ويمبلي اللندني صيف 2017، قبل ذهاب ثمن النهائي.

ويعول توتنهام كثيرا على هاري كين، هداف الدوري الانكليزي بالتساوي مع المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول برصيد 24 هدفا لكل منهما، الذي بات اول لاعب في التاريخ يسجل 9 اهداف في اول 9 مباريات له في المسابقة القارية.

ويسير مانشستر سيتي بخطوات ثابتة نحو احراز ثنائية محلية، فتوج بكأس الرابطة محرزا لقبه الاول تحت اشراف مدربه الاسباني جوسيب غوارديولا، وحسم بنسبة كبيرة لقب الدوري الممتاز.

اوروبيا، تنتظره مهمة شبه سهلة لبلوغ ربع النهائي بعد ان استعرض امام بازل ذهابا في سويسرا برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها الالماني ايلكاي غوندوغان (هدفان) والبرتغالي برناردو سيلفا والارجنتيني سيرخيو اغويرو.

يقدم سيتي مستويات رائعة حقق من خلالها نتائج ممتازة اوروبيا ومحليا، ويكفي انه في افضل جهوزية ممكنة في الفترة الحالية بعد ان تغلب على ارسنال بسهولة تامة مرتين بنتيجة واحدة في نهائي كأس الرابطة والدوري الممتاز، ثم اضاف تشلسي الى قائمة ضحاياه الاحد ليحلق في صدارة البطولة المحالية بفارق 16 نقطة عن جاره مانشستر يونايتد اقرب منافسيه.

ولا يملك مانشستر سيتي تاريخيا كبيرا في المسابقات الاوروبية وافضل نتيجة له نصف نهائي دوري الابطال حيث خرج امام ريال مدريد (2015-2016).