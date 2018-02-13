مدريد-أ ف ب:

نهائي مبكر في دوري ابطال اوروبا لكرة القدم سيجمع ريال مدريد الاسباني حامل لقب آخر سنتين مع ضيفه باريس سان جرمان الفرنسي الحالم بلقب اول، اليوم في ذهاب ثمن النهائي، فيما يعود ليفربول الانكليزي الى الادوار الاقصائية لمواجهة بورتو البرتغالي.

تشكل المسابقة القارية الاولى هدفا رئيسا في مشوار ريال وسان جرمان هذا الموسم. فمن جهة، يريد ريال، وخصوصا مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، تعويض فقدانه الامل منطقيا بمطارده غريمة برشلونة في الدوري المحلي وخروجه المذل من مسابقة الكأس.

اما سان جرمان، وبرغم تفوقه الواضح في الدوري الفرنسي، الا ان ادارته القطرية لا تزال لاهثة وراء لقب اوروبي أول، تعززت امكانية احرازه مع استقدام المهاجم البرازيلي نيمار من برشلونة الصيف الماضي مقابل 222 مليون يورو.

وتجذب هذه المباراة منذ شهرين انظار متابعي الكرة الاوروبية، نظرا لتداعياتها السلبية على الخاسر فيها، خصوصا زيدان الذي يتعرض لانتقادات شديدة برغم جلبه 8 القاب من 11 ممكنة في موسمين فقط، والاسباني اوناي ايمري مدرب سان جرمان المطالب بتعويض سقوط الموسم الماضي.

وقال لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش احد نجوم ريال «ضد سان جرمان سنخوض مباراة الموسم. لكن هل نخاف؟ الخوف لا وجود له في كرة القدم، خصوصا مع ريال مدريد».

وأقر الاوروغوياني ادينسون كافاني هداف سان جرمان ان هاجس احراز لقب اول في دوري الابطال يخلق «قلقا» في باريس، ولو ان زميله ادريان رابيو يرى ان فريق العاصمة حقق تقدما في هذا الاطار «يجب ان تملك ذهنية صلبة. افتقدناها من دون شك في المواسم السابقة. يجب ان تكون مستعدا نفسيا».

وتشهد المباراة مواجهة جديدة بين رونالدو (33 عاما) ونيمار (26 عاما) اللذين احتفلا الاسبوع بعيد ميلادهما في يوم واحد.

صحيح ان رونالدو يقدم موسما عاديا مقارنة مع انجازاته التهديفية السابقة، الا انه يتصدر ترتيب هدافي دوري الابطال (9) بفارق ثلاثة اهداف عن نيمار. ويتصدر رونالدو ترتيب هدافي البطولة تاريخيا مع 114 هدفا، بينها 19 في آخر 11 مباراة، وهو سجل في كل مباريات هذا الموسم.

وحذر رونالدو من «اننا سنواجه فريقا كبيرا يملك لاعبين رائعين نحترمهم كثيرا. لكننا اثبتنا قوة تشكيلتنا، وحدتها وخبرتها في هذه المسابقة».

كما ستكون مواجهة بين الثلاثي الهجومي للريال «بي بي سي» المؤلف من رونالدو، الويلزي غاريث بايل والفرنسي كريم بنزيمة، ومن جهة اخرى ثلاثي سان جرمان «أم سي ان» المؤلف من نيمار وكافاني واليافع كيليان مبابي .

ورأى زيدان لأننا نلعب على ارضنا، يجب الانتباه عل مرمانا».

ويغيب عن ريال ظهيره الايمن داني كارباخال الموقوف، ليبدأ اليقظ ناتشو المباراة ويتحمل عبء مراقبة نيمار.

وفي مباراة ثانية، يلتقي ليفربول الانكليزي حامل اللقب خمس مرات مع مضيفه بورتو البرتغالي المتوج مرتين للمرة الرابعة.

ويملك الفريق الإنكليزي الأفضلية كونه فاز في مواجهتين في ربع نهائي كأس الاتحاد الاوروبي 2001 ودور المجموعات لدوري الابطال 2007، وتعادل في الأخريين.

وبلغ فريق المدرب الالماني يورغن كلوب والهداف المصري محمد صلاح، الادوار الاقصائية للمرة الاولى منذ 2009. ويقدم صلاح مستويات رائعة منذ انتقاله من روما الايطالي، ويحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الانكليزي (22) بفارق هدف عن هاري كاين مهاجم توتنهام.

وبعد اعتماده على مبدأ المداورة بين الحارسين البلجيكي سيمون مينيوليه والالماني لوريس كاريوس، قال كلوب «لأكون صريحا لم اقرر بعد، لكن الحال اختلف الان»، في اشارة الى الدفع بكاريوس الذي خاض كل مباريات الحمر في 2018 باستثناء واحدة.

ولم ينجح بورتو في تخطي ربع النهائي منذ تتويجه عام 2004 على حساب موناكو الفرنسي.