ملف البدون نقطة سوداء

محمد بن خواش

محمد بن خواش

للأسف الشديد قضية البدون أصبحت معقدة جداً وكلما تأخرت الحكومة في حلها ازدادت تعقيداً وصعوبة، ويبدو أن حكومتنا غير جادة في حل قضية البدون، أنا هنا لست بصدد الكتابة عن الحكومة بل أكتب عن الشعب.

يقع على عاتقنا جميعاً كمجتمع وأفراد الالتفات لهذه القضية والتركيز عليها والعمل بجدية وبنية صادقه حتى يتم حل هذه القضية و تعطى الجنسية الكويتية لكل مستحق.

لا للظلم ولا للتفرقة ولا لسلب الحقوق، فالبدون لهم حق كما نحن لنا حق فهم ولدوا على هذه الأرض الطيبة المباركة، التي ترسل مساعداتها لشتّى بقاع الأرض فمن باب أولى أن نلتفت لأخواننا الذين يعيشون بين ظهرانينا، الذين يعانون الأمرين في وطنهم الكويت، فالبدون مسلمون وعرب وأبناء قبائل عريقة ضاربة جذورها في عمق تاريخ هذه الأرض المباركة، فما بالنا نحن الكويتيين لانتحرك ولا نسعى للإسهام في حل مشكلة أخواننا وجيراننا البدون؟

هل نزعت الرحمة من قلوبنا؟هل نخشى أن يتأثر اقتصادنا أو الفقر؟

ألم يقل رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)؟

من ناحيتي أؤمن (بأن أضيء شمعة خيرٌ لي من أن ألعن الظلام)، وأحث كل من يستطيع أن يحذو حذوي،

سأسعى بشتّى السُبل لإعادة توظيف أخواننا البدون الذين تم فصلهم من عقود الشركات في وزارة الكهرباء فالكويتيون البدون أحق بوطنهم من أكثر من ثلاثة ملايين عامل وافد جاؤوا للعمل في الكويت من كل فجٍّ عميق، سأتواصل مع نوابنا وأصحاب القرار في الوزارة للمساعدة في ذلك، وأنا لم أذكر ذلك من باب البهرجه الإعلامية.

إنما تذكير بأخواننا المنسية حقوقهم وللحث على التحرك من قبل الجميع عن طريق الضغط على نواب مجلس الأمة لحل مشكلة البدون،

ملف البدون سيبقى نقطة سوداء في جبين كل سياسي وصاحب قرار أهمل هذه القضية الإنسانية، وكمواطن كويتي محب لوطنه الكويت وأهلها الطيبين أتمنى إقفال هذا الملف بأي طريقة فهو يسيء لوجه الكويت الحضاري الجميل.

* الأمين العام لتجمع المهندسين