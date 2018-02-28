ملك والرويعي والحمدان يمثلون البحرين في “الفجيرة للمونودراما”

يشارك وفد بحريني يضم الفنان عبدالله ملك “رئيس مسرح أوال”، الفنان خالد الرويعي “رئيس مسرح الصواري” والناقد المسرحي يوسف الحمدان في فعاليات الدورة الثانية من مهرجان “الفجيرة للمونودراما” الذي يستمر حتى الخامس من مارس الجاري.

عن هذه المشاركة قال ملك: لا شك ان مهرجان “الفجيرة للمونودراما” يعد رافدا قويا للحركة المسرحية الخليجية والعربية في وقت واحد، وملتقى للفنانين والمبدعين، ونشكر المسؤولين في امارة الفجيرة على تنظيم المهرجان

الذي سيقدم مختلف الفعاليات والانشطة من عروض مسرحية وندوات تطبيقية وورش عمل تصب في تقدم المسرح الخليجي وبلوغ الاهداف المنشودة، ولعل من المهم هنا الاشارة

الى عدد ضيوف المهرجان، فهذا الكم الكبير من الضيوف يؤكد على ان القاعدة التي يقف عليها المسرح في الامارات صلبة وقوية، وانه يلقى كل الدعم والتشجيع والمتابعة من كافة المسؤولين.

يجدر بالذكر ان المهرجان سيشهد احتفالية كبرى بمناسبة مرور 70 عاما على انشاء الهيئة الدولية للمسرح، اضافة الى اطلاق النسخة العربية من موقع الهيئة الدولية للمسرح، كما يقوم المهرجان بتنظيم ورش عمل للمسرحيين والكثير من الفعاليات.