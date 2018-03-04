ملوثات الهواء بالكويت سبعة أضعاف النسب العالمية

أطلق عميد كلية الصحة العامة بجامعة الكويت د.هاري فاينيو صرخة محذرا من ازدياد ملوثات الهواء في الكويت بين 3 و7 أضعاف النسب التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية.

وقال فاينيو في تصريح له أمس إن منظمة الصحة العالمية أوصت بألا يزيد حجم جسيمات “PM 2.5” عن 10 ميكرو غرام لكل متر مكعب، و20 ميكرو غرام لكل متر مكعب لجسيمات “10 PM”، مبينا أن الهواء في الكويت تجاوز هذا التركيز بنسبة 3 إلى 7 أضعاف.

وفيما أكد فاينيو أن “تقليل تركيز جسيمات “10pm” من 70 إلى 20 ميكروغرام من شأنه تقليل الوفيات الناجمة عن تلوث الهواء بنسبة 15 في المئة”، شدد على أن تلوث الهواء وتغير المناخ بات مشكلة مقلقة عالميا، لكونه المسؤول عن ما يقارب 4.2 مليون حالة وفاة في عام 2015.

وأشار إلى أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من محطات توليد الطاقة وأعمال التعدين والسيارات وغيرها من شأنها تدمير الموارد الطبيعية ناهيك عن التكاليف الاقتصادية للرعاية الصحية الناجمة عن التلوث والتي تقدر بمبلغ 4.6 تريليون دولار سنويا أي ما يعادل 6.2 في المئة من اجمالي الناتج الاقتصادي العالمي.

وأعلن عن تنظيم الكلية مؤتمرها السنوي الثالث تحت عنوان “تأثير التلوث الهوائي والتغير المناخي على صحة الإنسان” بمشاركة نخبة من الأساتذة المختصين الأحد المقبل.