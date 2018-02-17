مليونا درهم لحفل زفاف رؤى الصبان وحمود الفايز

احتفل المذيع السعودي حمود الفايز في امارة دبي بزفافه على المذيعة رؤى الصبان وهو الحفل الثاني لهما بعد الحفل الذي اقيم بالسعودية الاسبوع الماضي.

الحفل اقيم في فندق “ريتز كارلتون” في دبي، وحضرته وجوه اعلامية وفنية.

ذكر برنامج “انسايدر بالعربي” ان تكلفة اطلالة العروس رؤى الصبان بلغت نحو مليوني درهم اماراتي، بين الفستان والمجوهرات الثمينة التي اختارتها لليلة عرسها.

الفستان من تصميم منال المياس، واستغرق تنفيذه اربعة اشهر وبلغت تكلفته 100 الف درهم، واختارت ساعة ألماس يبلغ ثمنها نصف مليون، وكذلك خاتم الزواج الذي يضم حبة من الالماس يبلغ وزنها 2 قيراط وتكلفة اكثر من نصف مليون درهم، اضافة الى سوار وقراط وتاج بلغت تكلفتها 416 الف درهم.