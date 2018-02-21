كتبت ـ رنا سالم:

كشفت نتائج اختبارات الوظائف الإشرافية لقياديي وزارة التربية من رؤساء الأقسام والموجهين الفنيين عن رسوب كثير من المتقدمين وتعثرهم في اجتياز الاختبار الالكتروني، ما يشير إلى تدني المستويات رغم تأكيدات التواجيه الفنية على تدريب المعلمين ورؤساء الأقسام بشكل جيد عبر نماذج اختبارات سابقة.

وذكرت مصادر مطلعة لـ “السياسة” أمس أن “ثمة أموراً عدة أدت إلى رسوب المتقدمين من بينها صعوبة الاختبارات وعدم مباشرة الأسئلة”، إضافة إلى “قصر المدة الزمنية للإجابة عن مئة سؤال اختيار من متعدد”، مشيرة إلى أن “المعلمين يفضلون الأسئلة المقالية على الاختيارية بسبب التشابه الكبير بين البدائل المطروحة لكل سؤال”.

الى ذلك، أكدت مصادر تربوية لـ “السياسة” أن نسبة غياب الطلبة في المدارس صباح أمس بلغت نحو 80 في المئة، مشيرة إلى أن الطلاب بدأوا إجازة الأعياد الوطنية بالتزامن مع حصول الكثير من أولياء الأمور على إجازات ممتدة إلى العطلة الرسمية للسفر خارج البلاد.

وفي سياق تربوي مغاير، اعتمد المدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالإنابة حجرف الحجرف الكشوف النهائية لمكافأة الأعمال الممتازة لنحو 619 مستحقا من موظفي الهيئة تمهيدا لصرفها خلال الأيام القليلة المقبلة.