بدأ الموسم الرابع من برنامج اكتشاف المواهب “ذا فويس” على قناة MBC شهدت المرحلة الأولى “الصوت وبس” اجواء تنافسية بين المدربين الاربعة الفنانين اليسا، عاصي الحلاني، احلام ومحمد حماقي لضم الاصوات المميزة من بين المشاركين.

كانت البداية مع صوت رائع اذهل المدربين، وهي دموع من العراق، التي نالت تعليقات ملفتة من المدربين، حيث قالت لها احلام انها لم تسمع صوت كصوتها منذ 25 عاما، وحاول كل منهم اقناعها بالانضمام لفريقه، لكنها اختارت في النهاية الانضمام لفريق احلام. الصوت الثاني حسين بن حاج من الجزائر، الذي ادى اغنية “أنا المغبون” للشاب خالد، ونال اعجاب المدربين، حيث استدار له كل من اليسا وحماقي، محاولين اقناعه بالانضمام لفريقهما، ليختار فريق حماقي بعد ان حاولت اليسا اغراءه بالطلب من الشاب خالد الحضور شخصيا لتدريبه. ثم اطل المشترك السوري علي قاضي وادى الاغنية الفلكورية الشهيرة “مالك يا حلوة مالك” لكن لم يستدر له احد من المدربين ووضحت عليه علامات الصدمة بشكل كبير واستكملت المنافسة بين المدربين الاربعة لضم الاصوات مع المشتركة التونسية آية دغنوج التي غنت “العيون السود” للفنانة الراحلة وردة الجزائرية، وبدورها اذهلت المدربين الذين استداروا لها جميعا، محاولين اقناعها في اجواء عفوية كوميدية، وكان لافتا مزاح محمد حماقي مع عاصي الحلاني قائلا: لا تعيش على امجاد الماضي”، وفي النهاية اختارت الانضمام لفريق عاصي.

بعد آية جاء دور المشتركة المغربية ساجدة الخطابي التي ادت اغنية “حالتي حالة” ونالت بادائها المميز الاعجاب فاستدارت لها اليسا لتنضم مباشرة الى فريقها، حيث اثنت على صوتها، الذي ذكرها بالزمن الجميل. المشترك السعودي عبدالرحمن المفرج ادى اغنية “قول دخيل الله” للفنانة الراحلة ذكرى وادهش المدربين منذ البداية وحتى النهاية واستدار له ثلاثة مدربين دون عاصي ليختار الانضمام لفريق أحلام، بينما ادى المشترك التونسي محمد علي اغنية باللغة الاجنبية واستدار له المدربون الاربعة، وكانت بداية تعليقات المدربين مع اليسا التي تغزلت بطريقة عفوية بجماله واطلالته في محاولة لاقناعه واثنى الاربعة على ادائه المميز ليختار الانضمام لفريق اليسا. المشتركة التالية هي شيرين ابراهيم لبنانية من اصل كردي، وادت موالا كرديا تراثيا وقدود حلبية، لكن لم يستدر لها اي من المدربين، وتلاها اطلالة المشترك السوري عبود اغوب الذي ادى اغنية “كامل الأوصاف” للفنان الراحل عبدالحليم حافظ، ليستدير له عاصي في اللحظات الاخيرة وينضم بالتالي لفريقه. المشتركة المصرية رنا عتيق آخر من شارك في الحلقة وابهرت الجمهور واللجنة بادائها، فكانت المنافسة على اشدها بين المدربين لاقناعها بعدما استداروا جميعهم لها, بعدما غنت بتميز “حبيبي يسعد أوقاته” للفنانة الراحلة ام كلثوم ونالت تعليقات مثنية على صوتها وبعد الاخذ والرد كثيرا بين المدربين اختارت رنا الانضمام لفريق محمد حماقي.