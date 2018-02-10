منال ابتسام انسحبت من “The Voice” فرنسا

أعلنت الموهبة الشابة منال ابتسام الفرنسية – السورية الأصل انسحابها من “The Voice” بنسخته الفرنسية بعد الهجوم الذي تعرضت له على خلفية تغريدات ومشاركات سابقة لها على مواقع التواصل.

وفي فيديو قصير على حسابها الرسمي بموقع “فيسبوك” توجهت منال الى كل من ساندها خلال الايام المنصرمة، معربة عن امتنانها وشكرها، مؤكدة على انها ستواصل مسيرتها، مشددة على انها تؤمن بالسلام وقيم التسامح، كما تؤمن تماما ببلدها فرنسا، الا انها أشارت لما تعرضت له من اساءات وضغوط خلال الايام الماضية.

كما اوضحت انها لم تكن تقصد ايذاء احد، ولهذا قررت ترك البرنامج.

وقالت منال في الفيديو: “لقد عشت خلال الايام الاخيرة اوقاتا صعبة جدا لم ارغب ان اجرح مشاعر اي شخص، كانت رسالتي هي بث السلام لا اثارة المشاكل”. وكانت منال تعرضت لانتقادات في فرنسا، بعد اعادة نبش تغريدات وتعليقات لها على “فيسبوك” حول هجوم “نيس”، الذي وقع في يوليو عام 2016، مخلفا 86 قتيلا حيث اتهمت الحكومة الفرنسية بالارهاب في معرض انتقادها لتعامل الحكومة مع الهجوم المذكور.

كما وصفت في تلك المنشورات التي حذفتها في وقت لاحق، الحكومة الفرنسية بانها تمثل “الارهاب الحقيقي”، مشككة بالمعلومات الرسمية المنشورة عن الهجوم.

كذلك نشر ناشطون خصوصا من الداعمين لليمين المتطرف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صورا تظهر مشاركتها عبر “فيسبوك” منشورات للمفكر الاسلامي طارق رمضان، حفيد مؤسس “الاخوان المسلمين” حسن البنا، او الكوميدي الفرنسي المثير للجدل ديودونيه.

يذكر ان الفتاة العشرينية سحرت لجنة التحكيم في “ذا فويس” كما الجمهور خلال ادائها الاغنية ليونارد كوهين الشهيرة “هللويا” وارفقتها بمقطع غنائي باللغة العربية بعنوان “ياالهي”.

في المقابل، اشارت شركة “اي تي في ستديو فرانس” المنتجة للبرنامج في بيان الى ان “الجو بقي ثقيلا رغم تقديم اعتذار صادق”، مضيفة: “نأمل ان يسمح قرارها والكلمات التي اختارتها للتعبير عنه بتهدئة التوتر”.