* عبلة كامل لن تتكرر على جميع المستويات

* اهو دا اللي صار… ثراء النص والشخصيات

* “العيال رجعت” جعلتني حفيدة رمضان السكري

القاهرة – عبير فؤاد:

تعيش حالة من التصالح مع النفس، تركز على الكيف قبل الكم، تعشق التنوع وترفض التكرار وتجيد تشخيص كل الأدوار باقتدار، استمرارها يعكس صمودها، ونجاحها يبرز روح التحدي بداخلها، لذا تجدها في رحلة بحث دائمة عن الجديد الذي يشبع نهمها ويرضي طموحها، انها الفنانة منة بدر تيسير ضيفة “السياسة” في هذا الحوار،

ما الذي حمسك تحديداً لمسلسل “أهو ده اللي صار”؟

أنني وجدته عملاً متكاملاً بدءً من السيناريو المكتوب بجودة عالية مروراً بالانتاج الجيد وانتهاءً بوجود فريق عمل متميز، بالاضافة إلى أن الشخصية التي أجسدها في العمل جديدة ولم أقدمها من قبل على شاشة التلفزيون وثرية في مفرداتها.

هل لنا أن نعرف المزيد عن المسلسل، ودورك فيه؟

المسلسل يتناول حقب تاريخية مختلفة بدءً من عام 1918 إلى عام 2018، ويشاركني بطولته روبي، سوسن بدر، أروى جودة، محمد فراج، أحمد داود، ومحمود البزاوي، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، واخراج حاتم علي، وأجسد خلال الأحداث شخصية فلاحة طيبة تدعي “ألفت” تعمل جارية في قصر الفنانة “سوسن بدر”.

ما الأسباب التي دفعتك للموافقة على مسرحية “العيال رجعت”؟

أعجبني السيناريو والموضوع كثيراً، ولا توجد مقارنة به مع أبطال الجزء الأول، الذين حققوا نجاحاً لن يستطيع أحد تكراره، حيث يناقش العمل صراع الأجيال من خلال عودة أحفاد رمضان السكري، بالاضافة إلى أن الدور الذي أجسده في المسرحية جديداً أيضاً، حيث أجسد دور “سمر” ابنة الفنانة نادية شكري “سوسو”، وأيضاً لرغبتي في العمل بالمسرح.

إلى أي مدى أنت راضية عن تجربتك في مسلسل “نصيبي وقسمتك”؟

سعيدة جداً وراضية تماماً عن هذه التجربة، التي قدمت من خلالها دوراً جديداً ومختلفاً تماماً عما سبق وقدمته، حيث جسدت خلالها دور فتاة متمردة، تتعاطي المخدرات وترتبط بعلاقة مع شاب منحرف وتدخل السجن.

ما انطباعك عن الفنان هاني سلامة من خلال تعاملك معه في هذا المسلسل؟

هاني سلامة انسان وفنان رائع، كم سعدت بالتعامل معه، فهو فنان موهوب ومثقف ولديه وعي كبير بما يقوم به، ويحب أن يكون الممثل الذي أمامه في أحسن حالاته، وعلى المستوى الانساني لطيف ودمث الخلق إلى حد كبير.

ما تعقيبك على الحملة التي تعرض لها مسلسل “ستات قادرة” ووصفه بأنه عمل جريء ويساهم في تشويه صورة المرأة؟

أحترم الاختلاف في الرأي، وكل شخص من حقه أن يُعبر عن رأيه، ولكني أرى أن المسلسل حقق نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري وأن الناس أعجبت جداً به.

كنت من ضمن الشباب الذين شاركوا في الجزء السادس من مسلسل “ليالي الحلمية”.. هل برأيك أن العمل استطاع أن يحقق نجاح الأجزاء القديمة؟

مسلسل “ليالي الحلمية” ملحمة كبيرة جداً، ومن أهم المسلسلات التي قدمت في تاريخ الدراما العربية وليست المصرية فقط، ومن الممكن أن يكون العمل لم يُحقق النجاح الذي حققته الأجزاء القديمة، بسبب بعض الظروف مثل وفاة الفنان ممدوح عبدالعليم وضيق الوقت، ولكن يكفيني انني كنت جزء من مسلسل “ليالي الحلمية” وهذا شرف لي، بالاضافة إلى وجود الهام شاهين وصفية العمري وهشام سليم وحنان شوقي في المسلسل ما جعل رائحة “ليالي الحلمية” تكون حولنا ولا تغيب عنا أبداً.

كيف تقيمين تجربتك في مسلسل “سلسال الدم” مع الفنانة عبلة كامل؟

تجربة مميزة سعدت بها جداً، وأعتبرها من أجمل وأهم التجارب التي قدمتها خلال مشواري الفني، وفخورة أنني شاركت في عمل حاز اعجاب الكثيرين، وضم نخبة كبيرة من النجوم منهم النجمة عبلة كامل، التي أرى أنها ممثلة وانسانة لن تتكرر.

هل تؤيدين فكرة تعدد الأجزاء في الأعمال الدرامية أم ترين أن المشاهد ربما يُصاب بالملل منها؟

ما دامت الأحداث مشوقة وبها جديد فالمشاهد لن يشعر بالملل من المسلسل مهما تعددت أجزائه، وأكبر دليل على ذلك النجاح الهائل الذي حققه “سلسال الدم”.

تنتمين لعائلة فنية كبيرة، حيث أن والدك مهندس الديكور بدر تيسير ووالدتك المذيعة الكبيرة نانو حمدى وخالتك الفنانة شهيرة وزوجها الفنان القدير محمود ياسين.. فهل هذا أفادك أم أخبرك فنياً؟

بالتأكيد أفادني ولم يضرني، حيث استفدت من أرائهم وتعلمت منهم أشياء كثيرة، وأنا اتشرف بهم، فهم سندي وظهري في الحياة، ولكني عندما أقدم اعمالاً تكون بمجهودي وعندما لا أعمل يكون بارادة الله.

ما موقفك من أدوار العري والاثارة؟

أرفض بشكل عام أي عمل به مشاهد ساخنة أو عري فج، لأنني لا أستطيع تجسيد أدوار أخجل منها وتخجل منها أسرتي.

تحبينِ أكثر تمثيل دور بعيداً عنك تماماً أو يشبهك جدا أو أن يكون الدور حلو؟

أن يكون الدور حلو وبعيداً عني.

إلى أي مدى تهتمين بمساحة الدور في اختياراتك الفنية؟

لا تهمني مساحة الدور بل نوعيته، فالعمل الفني بطولة جماعية تبدأ من السيناريو وتنتهي بالمخرج وكل من يقفون أمام الكاميرا أو خلفها اعتبرهم أبطالاً وتعد الشخصية التي يلعبها أي ممثل بطولة حتى لو كانت بضعة مشاهد قليلة مادامت مؤثرة وفعالة في الأحداث ولعبها باتقان وتميز وهذا ما أهتم به.

ما أقرب أدوارك من شخصيتك الحقيقية؟

دور “سمر” في مسرحية “العيال رجعت”.

أهم أعمالك الفنية من وجهة نظرك.. ما هي؟

“أهو ده اللي صار”، “سلسال الدم”، “نصيبي وقسمتك”، “ذهاب وعودة”، “العميل 1001″، “عائلة مجنونة جداً” وفيلم “الغابة”.

من النجم الذي تتمنين العمل معه؟

نبيل الحلفاوي، لأنه نجم كبير وموهوب.

من المخرج الذي كنت تتمني العمل معه، لكنه رحل قبل أن يتحقق حلمك؟

يوسف شاهين و عاطف الطيب.

برأيك، أين يكمن نجاح الفنان في الموهبة، الاعلام، أم رأس المال؟

بالتأكيد في الموهبة، ولكنه في الأول والآخر نصيب.

في حالة كلفت بالدفاع عن قضية ما.. ما القضية التي تختارينها؟

قضايا المرأة.

متى يكون السكوت أفضل من الكلام من وجهة نظرك؟

أوقات كثيرة، لأن كما يقال “اللي بيعمل ما بيقولش واللي بيقول ما بيعملش”.

ما أكثر صفة تحبينها في شخصيتك؟

الرضا والتصالح مع النفس.

لكل انسان نقطة ضعف.. فما نقطة ضعفك؟

والدتي، فهي كل حياتي.

واذا شعرت أنك في لحظة ضعف، من الذي من الممكن أن يسندك؟

والدتي وشقيقتي مريم وصديقتي أسماء.

ما أكثر شيء يقلقك في الحياة؟

الغيب، الله يكفينا شره.

أخيراً: لمن تقولين شكراً؟

لوالدتي ووالدي، وخالتي الفنانة شهيرة، وابن خالتي الفنان عمرو ياسين، ولكل أصدقائي.

لمن تقدمين اعتذارك؟

لنفسي.