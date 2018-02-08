منح مصابي الطوارئ بالخارج امتيازات الموفدين للعلاج

كتبت ـ مروة البحراوي:

أكد وزير الصحة د.باسل الصباح أن الرعاية الصحية يكفلها الدستور للمواطنين داخل وخارج البلاد،موضحا أن “العلاج بالخارج يشمل الحالات المبتعثة بناء على قرار اللجان الطبية المختصة، أو تلك الطارئة التي قد يتعرض لها المواطن أثناء تواجده بالخارج”.

وقال د.الصباح في تصريح صحافي أمس ـ توضيحا لما أورده النائب خليل الصالح حول منح المرضى الذين يتعرضون لحالات طبية طارئة في الخارج الامتيازات ذاتها الممنوحة للموفدين للعلاج من قبل الوزارة ـ إن آلية علاج الحالات الطارئة للمواطنين خلال تواجدهم بالخارج، تتم حسب اللوائح المنظمة للعلاج بالخارج.

واشار الى أن وزارة الصحة تتحمل كلفة العلاج فقط، دون صرف تذاكر سفر للمريض او المرافق.

وحول الكتب التي ترسل إلى جهة العمل عن تواريخ العلاج والإجازات المرضية قال الصباح :إن الوزارة تمنح إجازة للمريض المبتعث على نفقتها فقط، بينما تمنح إجازة مرضية على النفقة الخاصة لاثنين من المرافقين بعد التأكد من الأوراق المطلوبة والتدقيق عليها من قبل إدارة العلاج بالخارج.

وكان النائب خليل الصالح قد أشاد بتجاوب وزير الصحة د.باسل الصباح مع قضية الكويتيين الذين يواجهون عوارض صحية خارج البلاد.

وقال في تصريح صحافي أمس: إن الوزير أبلغه بأن الوزارة بدأت في منح هذه الفئة كل المزايا والمستحقات الممنوحة لحالات العلاج بالخارج، من خلال عرض تقاريرها الصحية على اللجان المختصة.

ورأى أن هذه الخطوة تحسب للوزير،مشدداًعلى أنه قرار مستحق ويصب في صالح المواطنين ويحقق مبدأ العدالة في تقديم الرعاية الصحية.

يٌذكر أن وزير الصحة السابق د. جمال الحربي كان قد أصدر قرارا وزاريا لتسهيل اجراءات علاج المواطنين الذين يتعرضون لحالات طارئة خلال وجودهم خارج البلاد، يشمل: اصابات حوادث الطرق والحروق وجلطات المخ والقلب والعمليات الجراحية الطارئة والمستعجلة ودخول العناية المركزة، وهو القرار الذي استند اليه الوزير الحالي.