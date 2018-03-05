منطقة الفروانية احتفلت بالأعياد الوطنية

احتفلت منطقة الفروانية التعليمية بالاعياد الوطنية بمشاركة عدد من مدارس المنطقة بنين وبنات برعاية وحضور مديرها العام جاسم بوحمد ومدير الانشطة التربوية بالانابة نجاة المطيري وعدد من قياديي المنطقة.

استهل الحفل بالسلام الوطني ثم تلاوة عطرة للايات من الذكر الحكيم وألقى بوحمد كلمة قال فيها : « ان حب الكويت ليست كلمة تقال او اغنية تردد ولكن هي فطرة اودعها الله في قلوبنا ومطلوب منا جميعاً العمل بجد واخلاص كلٌ حسب موقعه ومسؤولياته لبناء هذا الوطن الذي يتسع للجميع، وهنأ سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بمناسبة أعياد الكويت الوطنية.

وضمن فعاليات الحفل اقيم معرض شارك فيه عدد من مدارس منطقة الفروانية التعليمية، وجال بو حمد والمطيري والحضور في ارجاء المعرض. كما تم تكريم المسؤولين بالمنطقة وتوزيع الدروع والهدايا عليهم.