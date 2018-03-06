منع الدراما التركية يفتح الباب لزيادة وتحسين الإنتاج العربي

اكدت مجموعة قنوات “MBC” في بيان انها تلقت أوامر بوقف بث الدراما التلفزيونية التركية مع تصاعد التوتر بين أنقرة وبعض الدول العربية.

وتحظى المسلسلات التركية خصوصا بنسبة اقبال عالية في أنحاء الشرق الاوسط، الا أن متحدثا باسم المجموعة قال ان الحظر الشامل بدأ سريانه في الثاني من مارس الجاري.

وقال مازن حايك المتحدث باسم المجموعة ان هناك قرارا يشمل فيما يبدو عددا من المحطات التلفزيونية العربية في عدد من الدول بما في ذلك “MBC” بوقف عرض المسلسلات التركية.

ويشن معلقون عرب أيضا حملة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد ما يعتبرونه تغلغلا للثقافة التركية في المنازل العربية عبر الدراما التلفزيونية المدبلجة عادة بالعربية. وقال حايك ان الحظر يشمل جميع الدراما التركية ويؤثر بشكل فوري على ستة مسلسلات. وأضاف أن ذلك سيؤثر على الارجح على العائدات ونسبة المشاهدة التي زادت على مدار أكثر من عشرة أعوام.

الا أن القرار فتح الفرصة أيضا أمام صناع الدراما في دول مثل قطر ولبنان لسد هذه الثغرة. وقال حايك ان القرار يمكن أن يكون حافزا للمنتجين العرب لصنع دراما عربية عالية المستوى يمكن أن تكون بديلا جيدا لتلك التي تم منع عرضها، خصوصاً في ظل ارتفاع كلفة الدراما التركية، إذ يصل سعر الحلقة إلى 250 ألف دولار أي ما يعادل ثلاثة أضعاف تكلفة الحلقة من الدراما العربية.